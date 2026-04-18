Pronósticos Keeneland: picks gratis y el dato clave para el sábado 18 de abril

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El Hipódromo de Keeneland, ofrece una llamativa cartelera para este sábado 18 de abril, donde en esta ocasión, once carreras se robarán la atención como parte de la tercera semana de la temporada de primavera 2026.

Este día nos trae varias pruebas interesantes, entre ellas el Ben Ali Stakes (G3) de $350,000 en recorrido de 1 3/16 millas sobre arena (1,900 metros) y el Elkhorn Stakes (G2) con pote de $400,000 en distancia de 1 ½ millas (2,400 metros) sobre césped.

Análisis de las carreras y picks para Keeneland

La primera carrera será en 1,700 metros sobre arena, un Maiden Special Weight de $110,000. A continuación, nuestras recomendaciones. Puedes apostar a este hipódromo en Meridiano Bet, donde juegas, ganas y cobras seguro:

Primera Carrera | 1,700m, arena (1:00 p.m. VEN)

Raghba (4): Tiene rato amenazando con ganar. Ahora es montada por Johnny V.

Tiene rato amenazando con ganar. Ahora es montada por Johnny V. Song of Sarah (2): Beneficiada en el hándicap, hay que temerle aquí.

Beneficiada en el hándicap, hay que temerle aquí. Babysitter (5): Viene de la pista sintética. La monta de Sáez puede marcar la diferencia.

Segunda Carrera | 1,800m, arena (1:32 p.m. VEN)

Whiskey Shot (8): Aunque fue castrado recientemente, llega con buenos ejercicios.

Aunque fue castrado recientemente, llega con buenos ejercicios. Tiz Freedom (9): Corrió a inicios de este meeting. Ahora lo pondrán en arena con Sáez.

Corrió a inicios de este meeting. Ahora lo pondrán en arena con Sáez. D Day Sky (1): Llega desde Fair Grounds para sorprender. Buen puesto, buena monta.

Tercera Carrera | 1,100m, grama (2:04 p.m. VEN)

Perfect Figure (8): Gran candidata a la victoria, a pesar del tiempo de inactividad.

Gran candidata a la victoria, a pesar del tiempo de inactividad. Stepping Stones (12): A pesar del incómodo puesto de salida, luce bastante.

A pesar del incómodo puesto de salida, luce bastante. Capturing (7): Se puede presentar al final. Va bien montada.

Cuarta Carrera | 1,400m, arena (2:36 p.m. VEN)

Morunning (3): Tiene la velocidad y la fuerza necesaria para cumplir con éxito en la distancia. Sus dos primeras carreras este año han sido: victoria y tercera. Ahora, con Luis Sáez, que ya la conoce, la considero como el caballo a derrotar.

Quinta Carrera | 1,700m, arena (3:08 p.m. VEN)

Street Party (10): Firme aspirante al triunfo, de la mano de Ben Curtis, jockey que repite.

Firme aspirante al triunfo, de la mano de Ben Curtis, jockey que repite. Discotheque (7): Intentará de montar la fiesta para bailar con un triunfo aquí.

Intentará de montar la fiesta para bailar con un triunfo aquí. Susan’s Boy (3): Buena dupla que buscará sorprender y que el caballo mejore su pasada.

Sexta Carrera | 1,900m, grama (3:40 p.m. VEN)

Kentucky Belle (9): Perdió una increíble en la pasada. Ahora, Prat se encarga de ella.

Perdió una increíble en la pasada. Ahora, Prat se encarga de ella. Candy Rockette (8): Ganó bien en su última. Sáez puede hacer un buen trabajo aquí.

Ganó bien en su última. Sáez puede hacer un buen trabajo aquí. Surprise Ending (7): Con trabajos en la grama que son de considerar.

Séptima Carrera | 1,200m, arena (4:12 p.m. VEN)

Floodlites (1): Regresa en forma para intentar seguir la racha victoriosa.

Regresa en forma para intentar seguir la racha victoriosa. Kalahari Dreams (3): Es de mucho respeto para esta oportunidad. Saéz lo conoce y lo ha hecho ganar.

Es de mucho respeto para esta oportunidad. Saéz lo conoce y lo ha hecho ganar. Whatchattalkinabout (7): Estrena Gríngolas. Viene de correr la Breeders’ Cup.

Octava Carrera | 1,100m, grama (4:44 p.m. VEN)

My Own (8): Es monta habitual de Fernando de La Cruz. En el césped puede lucir.

Es monta habitual de Fernando de La Cruz. En el césped puede lucir. Arrest Me Red (11): Otro que cambia de superficie y puede lucirse. Cuidado.

Otro que cambia de superficie y puede lucirse. Cuidado. Troubleshooting (1): Reaparece ahora en tiro corto donde se destaca.

Novena Carrera | 1.900m, arena (5:16 p.m. VEN) – Ben Ali (G3)

Rattle N Roll (9): Veterano pistero de Kenny McPeek que en Keeneland tiene 5-2.

Veterano pistero de Kenny McPeek que en Keeneland tiene 5-2. Batten Down (6): Ganó al galope en su pasada actuación el 1 de marzo. Es de respeto.

Ganó al galope en su pasada actuación el 1 de marzo. Es de respeto. Tennessee Lamb (3): El triunfador de este evento el año pasado buscará la repetida.

Décima Carrera | 2,400m, grama (5:48 p.m. VEN) – Elkhorn (G2)

Burnham Square (6): Es el dato clave para este sábado. Correrá de nuevo en grama donde ha demostrado que tiene talento y a pesar de que no está tan cotizado según el Morning Line, es un caballo con clase que puede lucirse.

Undécima Carrera | sobre 1,400m, arena (6:20 p.m. VEN)