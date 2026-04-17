Copa del Rey: Atlético de Madrid y Real Sociedad con todo listo por el título

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Son las horas tensas las que viven en este momento las plantillas del Atlético de Madrid y la Real Sociedad, que este sábado 18 de abril saldrán al campo de La Cartuja en búsqueda de coronarse como los monarcas de esta edición de Copa del Rey 2025-26.

Este compromiso usted lo podrá disfrutar nada más y nada menos que por la pantalla de los especialistas en deportes, Meridiano Televisión, a partir de las 3:30pm (hora de Venezuela), en señal abierta para toda Venezuela y también por la vía del streaming de Meridiano.net.

El duelo, además, contará con presencia venezolana representada en dos vinotintos: Jon Aramburu y Yangel Herrera. Sobre el primero, es casi un hecho que será titular por ese sector derecho en el costado defensivo del club de San Sebastián.

Mientras que con Herrera hay más cautela, aunque dio buenas noticias esta semana regresando a los entrenamientos con el equipo. Se espera que el volante de 28 años, nacido en La Guaira, parta desde el banquillo y sea tomado en cuenta por el técnico Pellegrino Matarazzo como un revulsivo en el segundo tiempo.

Atlético de Madrid y Real Sociedad: dos historias distintas en la temporada

Por plantilla y presupuesto ambos equipos están en veredas opuestas. No se descubre nada al afirmar que los colchoneros ya son parte de la élite de los colosos españoles, sentándose año a año en la competencia directa con el propio FC Barcelona y Real Madrid.

Ese detalle no es menor para el análisis en la previa, donde la Real querrá replicar la historia bíblica de 'David contra Goliát', que cuenta como el más pequeño pudo ganarle al gigante de la época.

Para la oncena vasca llegar a esta final ya es un éxito en la campaña, mientras que del lado rojiblanco hay presiones extras por el presupuesto que maneja y por los contextos en los que compite.

Los dirigidos por Diego Simeone van a jugar, por ejemplo, una semifinal de Champions League, tras eliminar al Barcelona esta misma semana, y eso dimensiona lo que esa plantilla puede hacer.

Los vascos por la historia

La Real son figura como unos de los asiduos ganadores históricamente de esta competición, pero sí saben lo que es tenerla en su palmarés, con dos conquistas en su haber.

Eso sí, mucho tiempo tuvo que transcurrir la una de la otra. Esa primera se dio en 1987, precisamente contra el mismo Atlético de Madrid, un hecho que invita a la ilusión esta vez. La segunda coronación sí está más cercana, con la edición de 2019-20, que se terminó jugando en 2021 por la pandemia del coronavirus.

Ahora bien, el Atlético es otro cuento en el listado, siendo el cuarto más ganador con 10 ediciones, detrás de Barcelona (32). Athletic (24) y Real Madrid (20). Lo curioso es que los colchoneros no saben lo que es reditar este galardón desde 2013.

Con todo esto sobre la mesa, la gran final de la Copa del Rey está servida y la pantalla de Meridiano Televisión será epicentro para que en los hogares venezolanos puedan disfrutar del mejor fútbol europeo.