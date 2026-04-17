Simeone habla sobre el peso de la Copa del Rey y lo que ocurrió en Champions League

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El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, compareció ante los medios en el Estadio de La Cartuja en la víspera de la final de la Copa del Rey frente a la Real Sociedad. Tras la reciente clasificación del equipo a semifinales de la Champions League, el técnico argentino subrayó la importancia de mantener la humildad y el enfoque en el presente.

Los venezolanos podrán disfrutar la final de la Copa del Rey a través de todas las plataformas de Meridiano Televisión. La previa del juego con el panel de especialistas y la enviada especial en el estadio, comenzará a la 1:30 pm, mientras que el partido está pautado para las 3:00 pm de este sábado 18 de abril.

A pesar de la euforia generada por eliminar al Barcelona el pasado martes, Simeone fue tajante sobre el estado anímico del grupo: "Ahora volvemos a la tierra, que es lo que cuenta". El técnico insistió en que el éxito en Europa es un "paso muy bonito", pero que la final de mañana es un escenario distinto que requiere máxima concentración.

Simeone análisis a la Real Sociedad de los venezolanos

El técnico argentino mostró un profundo respeto por la Real Sociedad, a la que definió como un conjunto "competitivo, capaz de defender y atacar con calidad tanto por bandas como por el centro". Para el argentino, la clave en la final de la Copa del Rey no reside en la experiencia o la edad de los jugadores, sino en la gestión emocional:

"El partido más difícil lo tenemos dentro de nuestras cabezas. Aquellos que puedan resolverlo mejor durante el encuentro saldrán beneficiados".

Resaltó que, desde el último título de Copa del Rey, que ganó el club en 2013, todo han cambiado, pues "uno siempre evoluciona, no siempre es el mismo" tanto si se es entrenador o futbolista, y "evidentemente" han "ido creciendo con las posibilidades que siempre" les "ha dado el club", pero "manteniendo una idea, un plan y una búsqueda", aspecto en el que sí han cambiado "muy poco".

Agradecimiento a la afición y estado de la plantilla

El "Cholo" aprovechó la ocasión para reiterar su gratitud eterna a la hinchada colchonera por el apoyo recibido desde su etapa como jugador en los años 90. "No tengo otra palabra para mi gente que decir: 'Gracias'", afirmó emocionado.

En cuanto a la disponibilidad de efectivos, Simeone confirmó que Pablo Barrios estará en la convocatoria y disponible para ayudar si el equipo lo requiere, subrayando que confía plenamente en todos los jugadores seleccionados para este duelo decisivo.