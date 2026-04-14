Copa del Rey

Final Copa del Rey 2026: Mírala en pantalla gigante en los siguientes lugares

La final de la Copa del Rey 2026 podrá disfrutarse en diversas salas de cine gracias a la señal de Meridiano Televisión

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Meridiano

Martes, 14 de abril de 2026 a las 03:48 pm
Final Copa del Rey 2026: Mírala en pantalla gigante en los siguientes lugares
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Por Andrea Matos Viveiros

Real Sociedad y Atlético de Madrid se enfrentarán en Sevilla en busca del título, y Meridiano Televisión en alianza con Cinex, te ofrecen una experiencia de otro nivel

¿En cuáles salas de Cinex ver la final de la Copa del Rey?

El encuentro se disputará el sábado 18 de abril. La antesala con contenido y cobertura exclusiva iniciará a la 1:30 p.m., mientras que el pitazo inicial se dará a las 3:00 p.m.

Estas son las salas de Cinex donde podrás vivir la experiencia en pantalla gigante:

  • C.C. Tolón

  • C.C El Recreo

  • C.C. Multiplazas El Paraíso

  • C.C. San Francisco

  • C.C. Metrópolis Barquisimeto

  • C.C. Sambil Paraguaná

La señal también estará disponible en streaming por meridiano.net/meridianotv y en HD por Simpleplus, Inter Go, Net Uno Go y Aba TV Go.

Sin duda, la final de la Copa del Rey 2026 será de película, junto a Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes y Cinex, tu desconex

 

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