Final Copa del Rey 2026: Mírala en pantalla gigante en los siguientes lugares

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Por Andrea Matos Viveiros

Real Sociedad y Atlético de Madrid se enfrentarán en Sevilla en busca del título, y Meridiano Televisión en alianza con Cinex, te ofrecen una experiencia de otro nivel

El encuentro se disputará el sábado 18 de abril. La antesala con contenido y cobertura exclusiva iniciará a la 1:30 p.m., mientras que el pitazo inicial se dará a las 3:00 p.m.

Estas son las salas de Cinex donde podrás vivir la experiencia en pantalla gigante:

C.C. Tolón

C.C El Recreo

C.C. Multiplazas El Paraíso

C.C. San Francisco

C.C. Metrópolis Barquisimeto

C.C. Sambil Paraguaná

La señal también estará disponible en streaming por meridiano.net/meridianotv y en HD por Simpleplus, Inter Go, Net Uno Go y Aba TV Go.

Sin duda, la final de la Copa del Rey 2026 será de película, junto a Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes y Cinex, tu desconex.