Sudamericano Sub-17: La Vinotinto se juega su última oportunidad de meterse en el Mundial

Suscríbete a nuestros canales

El Sudamericano Sub-17, disputado en Paraguay, está llegando a su fin para la Vinotinto y este sábado 18 de abril se jugará un partido trascendental en las aspiraciones criollas.

El rival de turno será Bolivia, quien representa esa última oportunidad en la oncena nacional de quedarse con un boleto a la Copa del Mundo de la categoría. Ya no hay más para donde agarrar y este compromiso será el definitivo.

Los criollos llegaron a esta instancia, tras dejar ir otra oportunidad en su duelo ante su similar de Uruguay, en el que cayeron con un contundente marcador de 3-0 este jueves 16 de abril.

En ese compromiso, los uruguayos abrieron el marcador en el primer tiempo por intermedio de Juan Gancheff al minuto 34' y en el segundo tiempo completaron la goleada Nicolás Scotti al 71' y, tan solo dos minutos más tarde, Thiago Brizuela.

La Vinotinto ya sabe lo que es medirse ante Bolivia

El recorrido del combinado nacional en este certamen ha sido una montaña rusa, sin un fútbol convincente. Sin embargo, con todo y eso en el andar, el equipo sigue contando con una válvula que lo lleve al Mundial.

A propósito del rival de ese gran partido, los vinotintos ya saben lo que es enfrentarlos en este torneo. De hecho, la primera actuación en esta edición se dio contra los bolivianos, en los que no se pasó de un empate a dos tantos. Luego Venezuela completó esa primera ronda con derrotas ante Argentina (2-3) y Brasil (1-0) junto al empate al triunfo con Perú (1-0).

En el Sudamericano el saldo no ha sido para nada positivo hasta el momento, con cinco juegos disputados y solo una victoria (el 20%), con tres derrotas (un 60%) y solo un empate (20%).

Ahora bien, pese a lo anterior, la Vinotinto aún puede hacer historia y ser el último en ganarse el derecho a competir en la venidera edición mundialista a jugarse en Catar este mismo 2026.