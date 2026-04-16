Este es pésimo historial de Jhonny Ferreira al frente de la Vinotinto sub-17

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Este jueves 16 de abril se dio otra oportunidad pérdida para la Vinotinto en el Sudamericano sub-17, tras no poder aprovechar el encuentro directo con Uruguay que permitía un cupo al mundial de la categoría.

El equipo dirigido por Jhonny Ferreira cayó 3-0 contra los 'charrúas', que se metieron a la cita mundialista con tantos de Juan Gancheff al minuto 34', Nicolás Scotti al 71' y Thiago Brizuela al 73'.

Una derrota que sigue acrecentando el saldo negativo del estratega criollo al frente de este combinado, que no termina de brindar buenas sensaciones y que, pese a todo, sigue teniendo una opción de clasificar al magno evento.

El historial de Jhonny Ferreira con la Vinotinto

El recorrido no ha sido el más promisorio para el técnico. El equipo aún no muestra identidad y no es una tendencia observada solo en el Sudamericano. Solo basta repasar, incluso, los duelos de preparación.

El periodista Luis Omar Torrealba compartió en su cuenta en la red social x (antes Twitter) el historial del caraqueño desde que asumió ese banquillo en julio de 2025.

En ese recorrido de 22 partidos son hasta 13 derrotas presentes en su gestión, que representa un 59% de lo dirigido. El saldo de triunfos es de cuatro, un 18%, con cinco igualdades (un 22%).

En este Sudamericano la tendencia es la misma, con cinco juegos disputados y solo una victoria (el 20%), con tres derrotas (un 60%) y solo un empate (20%).

Pese a lo anterior, la Vinotinto aún tiene una última oportunidad de quedarse con un boleto al próximo mundial, que tendrá que pelear contra el perdedor del partido entre Bolivia y Chile.