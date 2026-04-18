Duelo de titanes: El reencuentro de los máximos artilleros en Playoffs

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La historia de la NBA se escribe con letras de oro esta noche. El inicio de la serie entre los Los Ángeles Lakers y los Houston Rockets no es solo un enfrentamiento de primera ronda; es el regreso de una narrativa que el baloncesto profesional no disfrutaba desde finales del siglo pasado. LeBron James y Kevin Durant, primero y quinto respectivamente en la lista de máximos anotadores de todos los tiempos, vuelven a cruzar sus caminos en el escenario donde se forjan las leyendas: los playoffs.

Un hito histórico: Tras los pasos de Jordan y Malone

Desde las Finales de 1998, cuando Michael Jordan y Karl Malone se midieron siendo parte del selecto "Top 5" histórico, la liga no había presenciado un choque de tal magnitud estadística. James, con 41 años, y Durant, con 37, desafían el tiempo y la lógica deportiva, manteniendo una vigencia que los coloca como los últimos estandartes de una generación dorada.

El historial: Cuentas pendientes en la duela

A lo largo de sus carreras, "El Rey" y "Slim Reaper" se han visto las caras en 14 partidos de postemporada, todos ellos previamente en las Finales de la NBA. Aunque las estadísticas individuales de ambos son estratosféricas, el balance colectivo favorece ligeramente a Durant:

Récord cara a cara: Durant lidera con 9 victorias frente a 5 de LeBron.

Capítulos previos:

2012: LeBron James (Miami Heat) venció a Durant (OKC Thunder) en 5 juegos para obtener su primer anillo.

2017 y 2018: Durant (Golden State Warriors) se tomó la revancha venciendo consecutivamente a los Cavaliers de LeBron, incluyendo una barrida (4-0) en su último encuentro de postemporada.

Los números del choque

Cuando estos dos colosos se enfrentan, el espectáculo ofensivo está garantizado. En sus duelos directos de playoffs, las cifras son casi idénticas, reflejando una paridad absoluta:

LeBron James: Promedia 31.9 puntos, 10.4 rebotes y 9.1 asistencias por partido. Su capacidad para controlar cada faceta del juego lo mantiene como la mayor amenaza integral en la cancha.

Kevin Durant: Registra 31.6 puntos, 8.1 rebotes y 4.8 asistencias. Su eficiencia en el tiro y su alcance lo convierten en el anotador más difícil de defender en la historia reciente.

Este enfrentamiento llega en un momento crucial. Los Lakers (4º sembrado) llegan con una racha de tres victorias consecutivas, mientras que los Rockets (5º sembrado), liderados por un Durant que viene de superar a Michael Jordan en la lista de anotadores apenas el mes pasado, han ganado nueve de sus últimos diez encuentros.

Con la incógnita sobre la rodilla de Durant (cuestionable para el Juego 1) y el eterno debate sobre cuántas primaveras más le quedan a LeBron en la élite, esta serie se perfila como el posible último gran baile entre dos de los mejores jugadores que jamás hayan tocado un balón de baloncesto. La cita es esta noche; la historia ya está servida.