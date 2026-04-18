Real Madrid en alarma: Estrella del equipo fue hospitalizado

Suscríbete a nuestros canales

Las noticias preocupantes no dejan de llegar a los predios del Real Madrid, que viene de recibir una eliminación en los cuartos de final de la Champions League, a manos del Bayern Múnich y que ahora tendrá que encarar el siguiente partido liguero sin uno de sus defensas disponibles.

Al menos, así lo indica el panorama actual de uno de sus defensores, del que se reportó habría sido hospitalizado y tendría una pérdida de hasta seis kilos en los días más recientes.

Se trata del zaguero Raúl Asencio, quien sigue sin recuperarse de una infección viral, que incluso evitó que pudiera estar listo para la acción en el juego ante el Bayern en la Liga de Campeones.

Real Madrid preocupado por el estado de Asencio

Horas más tarde de esa eliminación y de su ausencia en el banquillo de Múnich, la cosa no estaría mejorando para el defensor. Este sábado 18 de abril el jugador habría acudido por la mañana al hospital para hacerse más pruebas y recibir tratamiento correspondiente para eliminar la gastroenteritis, según Miguel Ángel Díaz, de COPE.

Desde el club tomaron la medida de paralizar cualquier actividad física hasta que se recupere al 100%, en medio de una pérdida incluso de hasta seis kilos.

Con esto sobre la mesa es casi imposible que el defensor pueda formar parte de la expedición madridista que jugará el próximo martes 21 de abril ante el Deportivo Alavés por LaLiga, en un duelo correspondiente a la jornada 33 del torneo doméstico.

Precisamente, este cuadro llega en un momento en el que Real Madrid tiene más dudas que certezas y cuando hasta nueve puntos los separan del liderato del certamen.