Conoce quien es el máximo goleador de las finales de la Copa del Rey

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En el panteón del fútbol español, pocos torneos poseen la mística y la solera de la Copa del Rey. Durante casi 70 años, un nombre fue sinónimo de eficacia en la instancia definitiva: Telmo Zarra. Sin embargo, la era moderna trajo consigo a un jugador que rediseñó los libros de historia. Lionel Messi no solo es el jugador con más títulos en la competición, sino que también es su máximo artillero en finales.

El asalto al récord de Zarra

Hasta el 17 de abril de 2021, el mítico delantero del Athletic Club, Telmo Zarra, mantenía una hegemonía que parecía inalcanzable. Zarra logró acumular 8 goles en las cuatro finales que disputó entre 1943 y 1955. Su promedio era devastador, incluyendo una actuación histórica en 1950 donde anotó cuatro goles ante el Valladolid.

No obstante, en la final de 2021 disputada en el Estadio de La Cartuja, Messi selló una actuación magistral frente al propio Athletic Club. Con un doblete en la victoria 4-0 del FC Barcelona, el argentino alcanzó los 9 goles, estableciendo una nueva marca histórica en el torneo del K.O.

Jerarquía histórica de artilleros

Al analizar el podio de los máximos realizadores en el partido decisivo por el título, la clasificación refleja la evolución del fútbol español a través de sus distintas épocas. Lionel Messi lidera la lista con sus 9 tantos logrados en un total de 10 finales disputadas. Le sigue muy de cerca la leyenda del Athletic, Telmo Zarra, quien necesitó apenas 4 finales para alcanzar sus 8 dianas.

En un escalón inferior aparecen figuras de la posguerra y los años dorados del fútbol amateur: Marcelino Campanal ocupa el tercer puesto con 7 goles en 5 finales, mientras que el mítico Josep Samitier cierra este grupo de honor con 6 goles repartidos en 6 apariciones en la gran cita copera.

Es importante diferenciar entre los goles marcados solo en la final y los goles en toda la trayectoria del torneo. Aunque Messi reina en las finales, el trono absoluto de la Copa del Rey (contando todas las rondas) sigue perteneciendo a Telmo Zarra, quien acumuló la estratosférica cifra de 81 goles.

Máximo goleador histórico (Total): Telmo Zarra (81 goles).

Máximo goleador en finales: Lionel Messi (9 goles).

La huella de Messi en la Copa del Rey es el testimonio de una era donde el Barcelona dominó el torneo, apoyado en la capacidad del "10" para aparecer cuando el trofeo estaba sobre la mesa. Hoy, su récord de 9 tantos en finales permanece como el listón más alto para las futuras generaciones de delanteros.