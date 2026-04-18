Máximos goleadores de la Real Sociedad y el Atlético de Madrid en la Copa del Rey

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La Copa del Rey es un torneo que respira historia, y para dos de los clubes más laureados de España, el Atlético de Madrid y la Real Sociedad, el camino hacia el éxito siempre ha estado pavimentado por goleadores implacables. Aunque los registros históricos a veces se pierden en la neblina del tiempo, los nombres que lideran estas tablas definen la identidad de sus respectivas instituciones.

El Atlético de Madrid: La herencia de Peiró y el "Sabio"

En el club rojiblanco, la Copa (antes Copa del Generalísimo) fue durante décadas el territorio predilecto. El máximo goleador histórico del Atlético en esta competición es el legendario Joaquín Peiró, conocido como "El Galgo del Metropolitano", quien acumuló 28 goles en el torneo copero.

La lista de honor del equipo colchonero es un repaso por la historia del fútbol español:

Joaquín Peiró: 28 goles.

Julio Elicegui: 27 goles (un promedio asombroso en la preguerra y años 40).

Luis Aragonés: El "Sabio de Hortaleza" no solo es un símbolo en el banquillo, sino que anotó 22 goles en Copa.

Paco Campos y Adrián Escudero: Ambos con una presencia constante en las décadas de los 40 y 50.

En la era moderna, figuras como Antoine Griezmann han escalado posiciones, consolidándose como el máximo goleador histórico total del club, aunque en el formato específico de Copa, los registros de los años 50 y 60 siguen siendo el listón a batir.

La Real Sociedad: Entre la leyenda de Satrústegui y el presente de Oyarzabal

Para el conjunto "txuri-urdin", la Copa del Rey tiene un sabor especial, especialmente tras el título conseguido en 2021. Históricamente, el nombre de Jesús María Satrústegui brilla con luz propia. El delantero navarro es el máximo goleador histórico de la Real Sociedad en todas las competiciones y mantiene una posición de privilegio en la Copa.

Sin embargo, el fútbol contemporáneo ha permitido a Mikel Oyarzabal escribir su propia página dorada. El actual capitán no solo marcó el gol que les dio su última Copa ante el Athletic, sino que se ha posicionado como el referente moderno del gol en San Sebastián. Otros nombres destacados incluyen:

Jesús María Satrústegui: Referente de los años 80.

Roberto López Ufarte: "El Pequeño Diablo" y su clase en el área.

Mikel Oyarzabal: Máximo exponente activo.

Ignacio Alcorta "Cholín": Un histórico de las primeras décadas del siglo XX.

Mientras que el Atlético de Madrid ha basado su éxito copero en delanteros de gran potencia y zancada como Peiró o la inteligencia de Luis Aragonés, la Real Sociedad ha encontrado en sus canteranos (desde Satrústegui hasta Oyarzabal) la fórmula para castigar las redes rivales.