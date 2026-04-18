Florentino Pérez quiere a José Mourinho de vuelta y el portugués se deja querer

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La temporada del Real Madrid aún pudiera terminar peor de lo que ya pinta a estas alturas. Eliminados recientemente en los cuartos de final de la Champions League, a manos del Bayern Múnich, y con una liga a nueve puntos de distancia. El panorama es complejo y un nombre está señalado: Álvaro Arbeloa.

El entrenador vino a intentar corregir el rumbo de una campaña, que ya no daba señales en sus primeros seis meses con Xabi Alonso al mando. Sin embargo, el computo general de su trabajo tampoco ha dado los frutos esperados y el runrún se acrecienta sobre su continuidad.

Mientras todo eso se da, en la prensa ya se habla de los pensamientos que tendría el hombre que toma la decisión final en el club merengue: el presidente, Florentino Pérez.

Sí, el mandatario es el que tendrá el veredicto sobre Arbeloa y las informaciones más recientes apuntan a que ya tiene su escogido, nada más y nada menos que un viejo conocido: José Mourinho.

José Mourinho se deja querer por el Real Madrid

Según el periodista Toni Munar, del diario Sport, el estratega portugués está en la cima de las preferencias de Pérez, quien estaría pensando en un técnico con capacidad para liderar vestuarios repleto de estrellas.

Es el caso, precisamente, del madridista, en el que no parece haber la sintonía requerida, sobre todo desde la llegada de Kylian Mbappé, que no ha terminado de carburar en dos años de su arribo.

Munar detalla que aún no se han dado contactos entre el club y el entrenador portugués, aunque sí apuntó que el DT estaría encantado en asumir ese banquillo si las opciones se aclaran. De hecho, recientemente en rueda de prensa dejó su futuro abierto: "No puedo decir algo así porque no depende solo de mí. Usted no puede garantizar que estará en su periódico durante los próximos 10 años. Claro que no puedo garantizarlo".

Un dato no menor es que en el Real Madrid no son esquivos a las segundas oportunidades. En los últimos 10 años pasó dos veces, con el propio Zinadine Zidane y Carlo Ancelotti, ¿pasará con José Mourinho? Habrá que estar atentos.