Un récord para la eternidad: La marca que Juan Vicente Tovar aún mantiene en el Presidencial de la República

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El domingo 19 de abril se presenta en el hipódromo La Rinconada la reunión 17, con un total de 11 competencia entre ellas: La 105ta edición del Clásico Internacional Presidenta de la República (GI) y la 15ta edición del Clásico Blondy (GIII) pues entre ambas suman la cantidad de $325.000 en premio especial a repartir.

Juan Vicente Tovar: Líder Victoria Clásico Presidente de la República

Ahora bien, en el historial del Presidencial hay un jinete quien fue el máximo ganador con un total de nueve victorias y es sin duda Juan Vicente Tovar.

El recordado “Negrito de San José” comenzó su primer paso en la selectiva más antigua con el castaño Guadamil en 1980, presentado por Manuel Medina, el memorable “Number One”, cuyo crono registró 157’’2 para los 2.400 metros.

Seguidamente en 1981, Tovar se coronó con Eminente, preparado por Antonio Bellardi y el tiempo fue para 152’’1 para la milla y media del recorrido.

El turno fue para el ejemplar Golden Arrow en 1982, bajo el entrenamiento de Jesús "Tito" Pérez para los colores del Stud Caicarita.

Luego vino el turno del alazán Ristre con el cual Tovar ganó dos veces seguido el Presidente de la República (1984 y 1985), entrenado por el recordado trainer conocido como "El Caimán" Daniel Pérez.

Mientras que Winton fue guiado por el Supercampeón en 1987 bajo la tutela nuevamente de Daniel Pérez.

En 1991, el caraqueño lo hizo de nuevo pero esta vez con Don Fabian, pupilo de Don César Cachazo.

Colonial fue otro caballo con que Tovar logró su octava victoria en la cita selectiva de mayor antigüedad y finalmente en 1997 conquistó con Astur, entrenado por Simón Cornelio.