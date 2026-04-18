Pronósticos Gulfstream Park: picks gratis y el dato clave para el sábado 18 de abril

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este sábado en el hipódromo de Gulfstream Park, es la tercera cartelera de la tercera semana de este importante meeting de primavera que forma parte del Palm Meet, que reúne a los mejores ejemplares maduros en pista de grama y arena en Estados Unidos, en esta temporada.

Meridiano: Datos hípicos para Gulfstream Park, Florida

La presente programación, contará con 11 carreras, que no incluye pruebas stakes. Esta jornada inicia a las 12:50 p.m hora venezolana.

Aquí están los datos hípicos para los Pick3, Daily Double, Early y Late Pick4 y Pick5, Pick6. Además de las exactas y trifectas.

Primera carrera: 1.700m, grama (12:50 p.m. VEN)

Reading Time (5) se perfila como el rival a batir tras quedar segundo por muy poco la última vez .

se perfila como el rival a batir tras quedar segundo por muy poco la última vez Americandreammaker (3) tiene buenas actuaciones en la distancia. Tiene como responder a la victoria.

tiene buenas actuaciones en la distancia. Tiene como responder a la victoria. Ready To Battle (2) también merece ser tenido en cuenta.

Segunda carrera: 1.664m, tapeta (1:22 p.m. VEN)

Swamp Fox (2) terminó segundo por muy poco en su última carrera y parece ser el rival a batir .

terminó segundo por muy poco en su última carrera y parece ser el rival a batir Globecrest (6) tiene buenas figuraciones en sus carreras previas.

tiene buenas figuraciones en sus carreras previas. My Foolish Notion (5) merece ser tenido en cuenta.

Tercera carrera: 1.664m, tapeta (1:54 p.m. VEN)

Slewty Princess (3) terminó en un meritorio segundo lugar en esta misma pista la última vez y se perfila como la rival a batir .

terminó en un meritorio segundo lugar en esta misma pista la última vez y se perfila como la rival a batir Brat Girl (1) finalizó tercera en esta categoría la última vez, cuidado.

finalizó tercera en esta categoría la última vez, cuidado. Cuddle The Kitten (6) asciende de categoría tras ganar su primera carrera.

Cuarta carrera: 1.600m, tapeta (2:26 p.m. VEN)

Redhotnotbothered (1) ha obtenido buenos resultados en sus últimas carreras y terminó tercero en su última participación en una distancia mayor .

ha obtenido buenos resultados en sus últimas carreras y terminó tercero en su última participación en una distancia mayor Fighting The Wars (6) su chance es claro, tras bajar de categoría.

su chance es claro, tras bajar de categoría. Evil Empire (7) hay que considerarlo.

Quinta carrera, 1.300m, grama (2:58 p.m. VEN)

Jimbo Bailey (5) se perfila como el rival a batir tras su impresionante victoria en su última carrera y debería ser difícil de alcanzar. Defiende la jugada CLAVE de la jornada.

Sexta carrera: 1.700m, grama (3:31 p.m. VEN)

Human Desire (6) se perfila como el rival a batir tras quedar tercero en una emocionante llegada a toda velocidad en esta misma pista la última vez

se perfila como el rival a batir tras quedar tercero en una emocionante llegada a toda velocidad en esta misma pista la última vez Cognoscenti (1) carrera abierta a una sorpresa. Puede estar en el dividendo.

carrera abierta a una sorpresa. Puede estar en el dividendo. Wittingly (4) igual comentario para este ejemplar.

Séptima carrera: 1.600m, arena (4:04 p.m. VEN)

Ace From Space (7) medio hermano de Goodzapper. Luego de su estreno quedó de turno.

medio hermano de Goodzapper. Luego de su estreno quedó de turno. The Pulse (5) ha mostrado un buen rendimiento en sus tres participaciones en esta distancia y pista, y podría finalmente lograr la victoria a pesar de su decepcionante actuación en su última carrera .

ha mostrado un buen rendimiento en sus tres participaciones en esta distancia y pista, y podría finalmente lograr la victoria a pesar de su decepcionante actuación en su última carrera Lost Money (12) también merece ser considerados.

Octava carrera; 1.700m, grama (4:36 p.m. VEN)

La Cantera (3) terminó segundo por poco en esta misma distancia la última vez, y ese resultado parece sólido para esta reaparición .

terminó segundo por poco en esta misma distancia la última vez, y ese resultado parece sólido para esta reaparición Turino (5) también merece ser considerado .

también merece ser considerado Mom's Martini (4) igual comentario para esta.

Novena carrera, 1.664m, tapeta (5:08 p.m. VEN)

Bless America (1) es ganadora de tres carreras en distancia similares. Su anterior la califica para sumar otro triunfo.

es ganadora de tres carreras en distancia similares. Su anterior la califica para sumar otro triunfo. Bay Of Bengal (4) ganó de forma contundente la última vez y parece ser digno rival .

ganó de forma contundente la última vez y parece ser digno rival Rock The Stars (7) también merecen ser tenidos en cuenta.

Décima carrera, 1.600m, arena (5:40 p.m. VEN)

Indy Bay (4) baja de categoría tras sus decepcionantes actuaciones en carreras de grado y podría recuperarse y volver a la senda del triunfo .

baja de categoría tras sus decepcionantes actuaciones en carreras de grado y podría recuperarse y volver a la senda del triunfo Public Defender (9) ganadora de cinco carreras y ante ese grupo hay que considerar.

ganadora de cinco carreras y ante ese grupo hay que considerar. Runaway Diva (1) se mueve muy bien en estas distancias, y en este grupo lo puede hacer mejor.

Undécima carrera, 1.500m, grama (6:12 p.m. VEN)