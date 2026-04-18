Copa del Rey: Así se vio Yangel Herrera en el entrenamiento con la Real Sociedad previo a la final

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La Real Sociedad completó este viernes 17 de abril su última sesión de trabajo antes de disputar la gran final de la Copa del Rey contra el Atlérico de Madrid. El equipo dirigido por Pellegrino Matarazzo llega a la cita con noticias positivas desde su enfermería, debido al alta médica de piezas fundamentales para el esquema táctico del técnico estadounidense, en una jornada marcada por el optimismo y la concentración absoluta de la expedición "txuri-urdin".

Los venezolanos podrán disfrutar la final de la Copa del Rey a través de todas las plataformas de Meridiano Televisión. La previa del juego con el panel de especialistas y la enviada especial en el estadio, comenzará a la 1:30 pm, mientras que el partido está pautado para las 3:00 pm de este sábado 18 de abril.

DATO: El conjunto vasco tiene tres Copa del Rey, la última vez que fue campeón del torneo fue en 2020. Asimismo, será la segunda vez que se enfrentre al Atlético de Madrid, en la única ocasión que definieron el título la Real Sociedad venció en tanda de penales.

La sesión de entrenamiento confirmó que Yangel Herrera está plenamente restablecido de sus dolencias musculares. El mediocampista, que se incorporó al grupo el pasado jueves, trabajó al mismo ritmo que sus compañeros durante los ejercicios de calentamiento y posesión.

Junto a él, el regreso de Jon Gorrotxategi y Jon Martín (tras sanción) ofrece a Matarazzo un abanico de opciones mayor para configurar el once inicial que buscará el título en territorio andaluz.

Bajas confirmadas y novedades de última hora

No todo han sido buenas noticias para el cuadro realista. El cuerpo médico de la Real Sociedad confirmó que Arsen Zakharyan no podrá formar parte de la final tras sufrir un proceso de gastroenteritis aguda que le impidió entrenar.

Esta ausencia se suma a las ya conocidas por lesiones de gravedad o larga duración de Igor Zubeldia, Álvaro Odriozola e Iñaki Rupérez. Para paliar estas bajas, el técnico ha integrado en la dinámica del primer equipo a los canteranos Fraga, Beitia e Ibai Aguirre, quienes también se ejercitaron sobre el césped de La Cartuja.

Ambiente de gala en la expedición

Tras la rueda de prensa oficial ofrecida por Mikel Oyarzabal y Matarazzo, el grupo dejó ver un excelente estado de ánimo. El capitán conversó de forma cercana con el entrenador antes de iniciar la carrera ligera, reflejando la unión de un vestuario que llegó a Sevilla el lunes por la tarde con un único objetivo: llevar el trofeo de vuelta a San Sebastián.