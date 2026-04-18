Precio oficial del dólar BCV para este sábado 18 y domingo 19 de abril

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El Banco Central de Venezuela informó sobre el precio del dólar y el euro que circularán este fin de semana (sábado 18 y domingo 19) y hasta el próximo lunes 20 de abril. Esta actualización fue publicada en la página web del BCV y en sus respectivas redes sociales. Recordemos que estos montos son los que deben usar los comercios para las transacciones de productos o servicios.

Según el reporte del BCV, ambas monedas extranjeras tuvieron un incremento durante la jornada del viernes 17 del mes en curso en las mesas de cambio. El precio del dólar estadounidense se ubicó en Bs 481,21 mientras que el euro se plantó en 568,51 bolívares.

Asimismo, el BCV publicó como todos los días en sus redes sociales el ranking de las entidades privados con las mayores tasas para la compra y venta de divisas, siendo el Banco Nacional de Crédito el que tuvo el monto más alto en ambos renglones con Bs 517,62 y 557,02 bolívares, respectivamente.

Cambio en la economía

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció a Luis Pérez como el nuevo presidente del Banco Central de Venezuela. Asimismo, luego de años de ruptura, el Gobierno de Venezuela restableció relaciones con el Banco Mundial y con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El Producto Interno Bruto (PIB) en el cuarto trimestre de 2025 aumentó 7,07% con respecto al cuarto trimestre de 2024. En este periodo, el BCV reportó crecimientos de 13,41% en la actividad petrolera y de 5,30% en la actividad no petrolera. En el año 2025, el PIB mostró un crecimiento de 8,66%.

¿Cómo hacer la conversión del dólar a otras monedas?

Ingresa a este link del portal 2001 online para realizar la conversión de la monedas de estos países (México, Colombia, Perú, Guatemala, República Dominicana y Chile) con respecto al dólar.