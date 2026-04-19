Liga de Naciones Femenina: Así queda posicionada la Vinotinto tras su goleada 8-0 ante Bolivia

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La selección Vinotinto concretó una goleada memorable de 8-0 contra la oncena de Bolivia este sábado, en un duelo correspondiente a la séptima fecha de la Liga de Naciones Femenina, y sigue pensando en el Mundial.

Las dirigidas por Ricardo Belli se fueron arriba en su primera jugada de peligro en el minuto 3 y luego aprovecharon que Bolivia se quedó con 10 jugadoras a partir del minuto 8 del encuentro, para apoderarse en definitivo del encuentro.

Las venezolanas cerraron el primer tiempo con ventaja de 3-0, con goles de: Génesis Flores, Gabriela García y Bárbara Olivieri y en el segundo tiempo llegaron, incluso, más enchufadas.

En el complemento sumaron el resto de los tantos, con dobletes de Lourdes Moreno, Martinet y un tanto de Deyna Castellanos por la vía de la pena máxima.

Así queda el panorama de Venezuela tras esta goleada:

Con este triunfo, las criollas se mantienen en el tercer lugar de la tabla con 11 unidades, quedándose hasta el momento con uno de los dos cupos al repechaje mundialista. Las dos selecciones que van arriba son Argentina y Colombia, ambas con 14 puntos, pero con un partido menos que Venezuela.

A las vinotintas le sigue Chile con 10 unidades. El próximo duelo de las venezolanas será el próximo 8 de junio ante Uruguay.