El sucesor de Salomón Rondón en la Vinotinto volvió a marcar y sigue entre los goleadores de Portugal

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El regreso a la acción liguera en distintas lugares del mundo está siendo positivo para varios efectivos de la Vinotinto. El más reciente en hacerse notar es nada más y nada menos que un jugador que está llamado a ser el relevo de Salomón Rondón en la selección nacional.

Se trata de Jesús Ramírez, quien regresó al gol en la jornada 30 de la máxima categoría del fútbol portugués y que fue el tanto que dio la victoria a su Nacional en el duelo contra el Alverca (1-0), disputado en el Estadio de Madeira.

El venezolano corrió una pelota a la espalda de la defensa y la ganó por velocidad, posteriormente fue capaz de maniobrar dejando rivales en el camino para definir a un costado de la portería.

Esta diana es especial para el criollo porque sigue subiendo sus prestaciones en esta campaña, que ya tiene tintes destacados y que lo mantienen en el pelotón de goleadores del torneo doméstico en Portugal.

¿En qué posición de los goleadores está el delantero de la Vinotinto?

Lo dicho. Su temporada ya tiene mimbres meritorios, porque su nombre aparece en el top cinco de los futbolistas que más veces han encontrado las redes contrarias.

Precisamente, con este tanto ante el Alverca, llegó a los 15 en la Primera División portuguesa y se ubica en la cuarta plaza de este apartado estadístico.

Solo lo superan en el presente curso, el delantero del Sporting de Portugal, Luis Suárez (24); el atacante del Benfica, Vangelis Pavlidis (21); y el jugador de Estoril, Yanis Begraoui (19).

Finalmente, todo lo que viene haciendo Jesús Ramírez es motivo suficiente para sonreír en la Vinotinto, sobre todo por las preocupaciones que nacen sobre el recambio ideal que deba tener el máximo goleador histórico del elenco nacional, Salomón Rondón.