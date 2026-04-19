White Abarrio derrota a Sovereignty y Journalism en el Oaklawn Handicap G2

Suscríbete a nuestros canales

El tordillo de siete White Abarrio volvió a demostrar que es el mejor purasangre maduro de Estados Unidos en la década y derrotó este sábado a los debutantes con cuatro años, Journalism y Sovereignty en el Oaklawn Handicap de 1.2 millones de dólares en el recinto del mismo nombre.

Estados Unidos: White Abarrio derrota a Journalism y a Sovereingty

El pupilo de Saffie Joseph Jr. se recuperó de su derrota en la pasada Pegasus World Cup, y este sábado sumó a su cuenta el Oaklawn Handicap G2 en recorrido de 1.800 metros con la monta habitual de Irad Ortiz Jr.

Los tres ejemplares lógicos tomaron la delantera de la prueba desde la partida, con el doble coronado y Journalism más briosos que el tordillo, el cual se quedó a la retaguardia por conducción del boricua, los parciales de la carrera fueron de 23,13 en los primeros 400 metros, la media milla en 47,03, mientras que los tres cuartos de milla los pasaron en 1:11.27, y la milla en 1:95.80, para terminar en 1:47.49.

Para el tordillo, fue su 11 victoria en 26 presentaciones y alcanza los $8 millones de dólares en ganancias para la sociedad de propietarios, y su primera del 2026 luego de haber llegado segundo en la Pegasus Worl Cup el pasado mes de mayo en Gulfstream Park.

Los dividendos de la carrera fueron de $9.20 a ganador, $3.60 el place y $2.40 el show de la misma. El doble coronado Sovereingty terminó segundo y el ganador del Preakness Stakes 2025, Journalism finalizó tercero.