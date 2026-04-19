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Kentucky Derby: Atleta Meridiano 2025 ya tiene puesto para la carrera de las Rosas

El reciente retiro de un ejemplar le da el espacio que necesitaba para participar en la prueba

Por

Saúl García
Sabado, 18 de abril de 2026 a las 09:31 pm
Kentucky Derby: Atleta Meridiano 2025 ya tiene puesto para la carrera de las Rosas
Gulfstream Park
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A tan solo 15 días para que se realice una nueva edición de la carrera de los dos minutos más emocionantes del mundo, continúan generando retiros de ejemplares y cambios en el aparato de salida del próximo 2 de mayo en la 102 edición del Kentucky Derby en Churchill Downs.

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Este sábado se ha dado a conocer mediante el portal de noticias norteamericanas Paulick Report, que los propietarios del ejemplar Otinho dejarán pasar el Derby de las Rosas y pensarán en el Preakness Stakes G1 en Laurel Park o en su defecto, en el Peter Pan Stakes, la cual sirve de preparatoria para el Belmont Stakes G1 que se corre el 9 de mayo en Saratoga.

El potro de tres años pertenece a Three Chimneys Farms y fue montado por el astro francés Flavien Prat en la pasada edición del Blue Grass Stakes G1 en Keeneland y es entrenado por Chad Brown.

Por su parte, Chief Wallabee es un potro el cual pertenece a las conexiones de los ganadores de la edición 2025 del Derby, el entrenador Bill Mott y el jockey venezolano Junior Alvarado. El tresañero aunque no ha ganado una prueba de grado aún, viene de perder a cuello de Commandment en el Fountain of You G2 el pasado 28 de febrero y un tercero a medio cuerpo en el Florida Derby, detrás de Commandment y The Puma en Gulfstream Park.

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