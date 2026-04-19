Kentucky Derby: Atleta Meridiano 2025 ya tiene puesto para la carrera de las Rosas

Suscríbete a nuestros canales

A tan solo 15 días para que se realice una nueva edición de la carrera de los dos minutos más emocionantes del mundo, continúan generando retiros de ejemplares y cambios en el aparato de salida del próximo 2 de mayo en la 102 edición del Kentucky Derby en Churchill Downs.

Estados Unidos: Junior Alvarado entra al Kentucky Derby con Chief Wallabee

Este sábado se ha dado a conocer mediante el portal de noticias norteamericanas Paulick Report, que los propietarios del ejemplar Otinho dejarán pasar el Derby de las Rosas y pensarán en el Preakness Stakes G1 en Laurel Park o en su defecto, en el Peter Pan Stakes, la cual sirve de preparatoria para el Belmont Stakes G1 que se corre el 9 de mayo en Saratoga.

El potro de tres años pertenece a Three Chimneys Farms y fue montado por el astro francés Flavien Prat en la pasada edición del Blue Grass Stakes G1 en Keeneland y es entrenado por Chad Brown.

Por su parte, Chief Wallabee es un potro el cual pertenece a las conexiones de los ganadores de la edición 2025 del Derby, el entrenador Bill Mott y el jockey venezolano Junior Alvarado. El tresañero aunque no ha ganado una prueba de grado aún, viene de perder a cuello de Commandment en el Fountain of You G2 el pasado 28 de febrero y un tercero a medio cuerpo en el Florida Derby, detrás de Commandment y The Puma en Gulfstream Park.