Con el pie derecho: Emisael Jaramillo comienza a sumar en el Hollywood Meet de Santa Anita Park

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El segundo meeting del año y el primero que inicia en la presente temporada en el hipódromo de Santa Anita Pakr, cumplió su segunda fecha de actividad este sábado en el Hollywood Meet que se va a alargar hasta mediados del mes de junio que cuenta con el campeón del reciente Classic Meet finalizado, el venezolano Emisael Jaramillo.

Estados Unidos: Emisael Jaramillo gana la primera en el Hollywood Meet

La primera victoria del venezolano en el meeting que comenzó la tarde del viernes, la consiguió en la segunda carrera de la jornada en un Starter Optional de $30.000 en recorrido de 1.200 metros en arena, donde triunfaría con el ejemplar Tapalo del trainer Steve Knapp en un tiempo de 1:10.56 y generó un dividendo de $8.80 a ganador, $4.20 el place y $2.80 el show.

Tapalo es un producto de cinco años del semental Tapiture en Agent Romanoff por Empire Maker el cual consigue su primera victoria del año en tres presentaciones que ha cumplido y la tercera en 15 carreras cumplidas para sus propietarios, Howard y Janet Siegel Racing.

Los parciales de la competencia fueron de22,56 en los primeros 400 metros, la media milla en 45,09, mientras que los 1.000 metros los pasaron en 57.46 y los 1.200 metros en el tiempo antes mencionado con remate de 13.10 en los 200 finales.

Para este domingo, el astro venezolano cumplirá una agenda completa de nueve compromisos de montas donde sobresale su monta en el Santa María Stakes G3 donde volverá a montar a Simply Jocking por un premio de $100.000 a repartir.