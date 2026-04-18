NBA Playoffs: Los Suns despachan a Golden State y ponen fin a una era

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Los Phoenix Suns aseguraron la noche de este viernes 17 de abril su regreso a los Playoffs de la NBA tras imponerse con autoridad a los Golden State Warriors. El encuentro, que definía el último cupo de la Conferencia Oeste.

Este resultado no solo selló el destino de Phoenix para medirse a los vigentes campeones, Oklahoma City Thunder, sino que dejó una profunda sensación de cierre de ciclo para una de las dinastías más importantes de la última década.

A pesar de una ventaja inicial mínima de Golden State, un triple de Jordan Goodwin en el primer minuto le dio a los Suns una ventaja que jamás perderían. Phoenix cerró un primer cuarto demoledor (33-15) y, aunque los Warriors amagaron con una remontada al irse al descanso apenas cinco puntos abajo, el equipo dirigido por Jordan Ott mantuvo la calma y la efectividad para sentenciar el choque en la segunda mitad.

Tensión y despedidas en la Bahía

Jalen Green fue el gran protagonista de la noche con 36 puntos y un impresionante 70 % en tiros de campo, eclipsando a un Stephen Curry que estuvo inusualmente desacertado, registrando apenas 17 unidades con un 25 % de efectividad.

El final del partido estuvo marcado por la expulsión de Draymond Green y Devin Booker, tras un altercado cuando el marcador ya estaba definido. La salida de Green, encarado con la grada local, simbolizó la frustración de unos Warriors que, lastrados por las lesiones y la edad de su núcleo estelar (Curry, Butler y Green superan los 36 años), ahora enfrentan un verano lleno de incertidumbre. La continuidad de Steve Kerr en el banquillo es la principal interrogante de una franquicia que parece obligada a la reconstrucción.

Reto mayúsculo ante los campeones

Los Suns logran clasificar en su primer año post-Kevin Durant, demostrando una cohesión notable bajo el mando de Ott. Sin embargo, el camino no será sencillo: este domingo arrancan la serie en el Paycom Center ante Oklahoma City Thunder, los actuales monarcas de la NBA, quienes terminaron la temporada regular con 19 victorias más que el conjunto de Arizona.