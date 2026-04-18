NBA: Orlando Magic aplasta a los Hornets y sella su boleto a los Playoffs ante Detroit

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Los Orlando Magic aseguraron este viernes la última plaza disponible para los Playoffs de la Conferencia Este tras arrollar a los Charlotte Hornets con un contundente 121-90. En un encuentro de "vida o muerte", el equipo de Florida mostró su mejor versión colectiva para anular por completo el ataque de los Hornets y citarse con los Detroit Pistons en la primera ronda de la postemporada.

Desde el primer cuarto, los Magic marcaron el ritmo del partido con parciales de 10-0 y 13-0 que dejaron a Charlotte sin margen de maniobra. La intensidad defensiva de Orlando fue la clave, logrando una ventaja máxima de +35 puntos antes del descanso (68-37). La solidez en la pintura fue abrumadora, superando a su rival 64-28 en esa zona y forzando hasta 20 pérdidas de balón del equipo visitante.

Paolo Banchero lideró la ofensiva con 25 unidades, bien secundado por los 18 puntos de Franz Wagner y los 16 de Wendell Carter Jr., sellando una efectividad del 50 % en tiros de campo para el equipo local.

El fin del sueño para los Hornets

Pese a ser uno de los equipos revelación de la temporada gracias al talento del novato Kon Knueppel y el liderato de LaMelo Ball, los Hornets fueron una sombra de lo mostrado durante el año. Ball intentó una reacción heroica en el tercer cuarto anotando 21 de sus 23 puntos, pero un parcial de 8-0 de Orlando al cierre del periodo sepultó cualquier esperanza de remontada.

Con esta derrota, Charlotte extiende su sequía a diez temporadas consecutivas sin clasificar a los Playoffs, la racha negativa más larga actualmente en la NBA. Por su parte, los Magic alcanzan la postemporada por tercer año seguido, enfrentando ahora el reto de medirse a los Pistons, líderes absolutos del Este.