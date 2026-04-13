Juegos Suramericanos de la Juventud: Rosalvick Aguilar abre el camino de oro para Venezuela (Resumen)

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El himno nacional de Venezuela sonó por primera vez en lo más alto del podio de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud. La judoca Rosalvick Aguilar se colgó la medalla de oro en la categoría de los -44 kilogramos, tras una actuación impecable en el Centro de Combate de la Ciudad Deportiva Irving Saladino, marcando el inicio dorado de la delegación nacional en la cita continental.

Aguilar dominó el tatami

La nativa de Bejuma, estado Carabobo, inició su transitar en los cuartos de final con una victoria contundente frente a Luisana Ramírez (Uruguay), a quien despachó con un doble wazari. En la semifinal, Aguilar mantuvo la concentración para derrotar a la ecuatoriana Daniela Rodríguez, asegurando así la primera medalla para el país.

Según confesó la propia atleta, tras superar los nervios del debut, logró soltarse y confiar en sus capacidades para afrontar la instancia definitiva con mayor seguridad.

Final de infarto y victoria en el "Punto de Oro"

La disputa por el metal precioso enfrentó a la venezolana contra la brasileña Laiane Timbira. En un combate de alta intensidad que se extendió hasta el golden score (tiempo extra), la número 31 del ranking mundial cadete logró marcar un yuko decisivo al minuto con 31 segundos para sellar la victoria.

"Todo el esfuerzo posible lo tenía que poner en ese tatami", reseñó la nota de prensa del Ministerio del Deporte, sobre lo que dijo Aguilar, visiblemente emocionada tras el triunfo. Su entrenador, el sensei Antonio Rivas, destacó el corazón y la disciplina de la carabobeña, factores clave para alcanzar el máximo objetivo en este primer día de competencias.

Asimismo, en la rama masculina Nelson Martínez también llegó al podio y le dio a Venezuela la presea de plata, luego de caer en la final de la categoría de -55 kilogramos.

Lucha libre dio dos oro

La disciplina de lucha libre le dio al país varios éxitos en primera jornada de los Juegos Sudamericanos de la Juventud Panamá 2026. Los dos triunfos de Venezuela llegaron en la rama masculina con Osnel Tovar y Wilfredo Rodríguez, que vencieron en las finales de (55 kg) y (60 kg), respectivamente.

Mientras que Stheven Padrón cayó en la final de 71 kg pero se colgó la medalla de plata, mientras que Damian Pavone llegó hasta las semifinales de la división de 92 kg y se subió hasta el tercer peldaño del podio.