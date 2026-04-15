El presentador Jordan Mendoza y su pareja revelan el sexo de su bebé

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El presentador venezolano Jordan Mendoza y su pareja Sol Núñez botaron la casa por la ventana para celebrar la revelación de sexo de su segundo bebé.

Con la presencia de amigos y familiares, la pareja adornó un espacio para compartir con sus seres queridos un anuncio que los llena de dicha. En un video publicado en YouTube, documentaron cada minuto de la celebración para el disfrute de sus seguidores.

¿Niña o niño?

Jordan Mendoza y Sol Núñez ya tienen a su primogénito Enoc, el pequeño mostró su entusiasmo por conocer al nuevo mimbro de familia. Por otro lado, el exparticipante de “La Estrellas Bailan en Hoy”, dejó expuesto su nerviosismo, incluso superior al de su primera experiencia.

Cuando llegó el momento de la revelación, la familia se reunió con los ojos cerrados para esperar el anuncio: un humo color rosa adornó la grabación.

Todos saltaron felices de conocer que será una hermosa niña. Hasta el momento, el presentador no ha compartido detalles del nombre de la nena.

Una grata sorpresa

Jordan Mendoza anunció la llegada de su segundo retoño a finales de marzo, cuando preparaba una sorpresa para un amigo, pero, el sorprendido fue él.

Todo quedó registrado en un vlog en su canal oficial de YouTube, donde documentó el momento exacto de cuando se enteró de la gran noticia.

Por poco más de 17 minutos, el criollo registró cada momento de la complicidad con sus amigos y esposa, sin saber que todo estaba planeado para él. Cuando llegó el momento de revelar la verdadera noticia, Mendoza no podía creer que sería padre.