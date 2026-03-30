Animador venezolano anuncia la llegada de su segundo hijo

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El presentador venezolano Jordan Mendoza fue sorprendido por su esposa Sol Núñez, quien le compartió la feliz noticia de la llegada de su segundo bebé.

Todo quedó registrado en un vlog en su canal oficial de YouTube, donde documentó el momento exacto de cuando se enteró de que estaba a la espera de un segundo hijo.

Mendoza estaba planificando una sorpresa para un amigo cercano, sin embargo, quien quedó sin palabras fue él que no se imaginaba el complot para compartirle el anuncio.

Por poco más de 17 minutos, el criollo registró cada momento de la complicidad con sus amigos y esposa, sin saber que todo estaba planeado para él. Cuando llegó el momento de revelar la verdadera noticia, Jordan Mendoza no podía creer que será padre.

Familia y oportunidades laborales

El 26 de febrero de 2021, Jordan y Sol recibieron con los brazos abiertos a su primer hijo Enoc. La llegada del pequeñín a la familia fortaleció su matrimonio, y ahora, se expande con el anuncio del segundo retoño, de quien no revelaron el sexo.

El animador venezolano se encuentra lejos de Venezuela probando suerte en el medio artístico en México, donde debutó en el reality show “Las Estrellas Bailan en Hoy”. A pesar de su compromiso con Felicia Mercado, quedaron eliminados en poco tiempo.