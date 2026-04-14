Bailarina venezolana se impuso en Coachella 2026 junto a Karol G

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Una vez más el nombre de Dhanna Valentina es foco de comentarios, pero no por la energía que derrochó en el Super Bowl 2026 con Bad Bunny, sino por bailar con la estrella colombiana Karol G.

A través de Instagram la guapa morena posteó un fragmento de cómo disfrutó de principio a fin danzar para la "Bichota", en uno de los espectáculos musicales más importantes del mundo.

Mensaje de felicidad

La criolla escribió un texto de mucha emoción, al ser la primera venezolana en pisar el escenario del festival Coachella con la artista paisa.

“Mi primer Coachella, primera bailarina venezolana en pisar el Main stage y con la primera artista latina en ser Headliner de este festival. Mi corazón casi explota de tanta emoción con toda esta experiencia”, escribió en Instagram.

En el clip Dhanna aparece luciendo muy sensual y con una gran fuerza en el escenario, mientras Karol cantaba con mucha sensualidad su éxito “TQG”.

Triunfando en Estados Unidos

La venezolana que ha bailado con otros importantes artistas como Drake, Daddy Yankee, Ozuna, Chayanne, Anitta y Myke Towers, se hizo viral hace semanas cuando estuvo en el medio tiempo del Super Bowl con Bad Bunny.

La criolla deslumbró con su flow, presencia y porte en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, siendo en varias ocasiones captada por las cámaras.

Dhanna Valentina se perfila como una estrella del baile, que seguirá conquistando escenarios con su talento y pasión.