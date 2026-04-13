Karol G rompe Coachella 2026 y transforma el escenario en un manifiesto latino

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La noche del 12 de abril de 2026 quedará marcada como un antes y un después en la industria musical. La cantante colombiana Karol G se convirtió en la primera artista latina en encabezar el festival Coachella, un logro histórico tras más de dos décadas de este evento.

Consciente de la magnitud del momento, la artista no solo ofreció un concierto, sino que construyó una narrativa emocional desde el inicio, abriendo el espectáculo con una historia simbólica sobre la búsqueda de identidad y pertenencia.

Karol G celebró la identidad latina

Lejos de limitarse a un repertorio de éxitos, Karol G apostó por un show conceptual que fusionó géneros, culturas y mensajes. Desde reggaetón clásico hasta sonidos tropicales y elementos tradicionales como el mariachi, la presentación fue una celebración de la diversidad latina.

El escenario se llenó de color, fuego y simbolismo, acompañado por banderas de distintos países y una estética que reivindicó el orgullo cultural.

Uno de los momentos más impactantes de la noche fue el discurso de la cantante, quien destacó el camino recorrido por la comunidad latina en la industria global.

“Es la primera vez que una latina encabeza este festival”, expresó emocionada, reconociendo a quienes abrieron puertas antes que ella.

Para ‘La Bichota’ su presentación no era solo un logro personal, sino un triunfo colectivo. La artista convirtió el escenario en una plataforma para visibilizar el talento, la resiliencia y la influencia de los latinos en el mundo.

Invitados de lujo

Uno de los momentos más celebrados del histórico show fue la aparición de varios artistas invitados que elevaron la energía del concierto y reforzaron su mensaje de unión latina sobre el escenario.

La primera gran sorpresa llegó con la cantante Mariah Angeliq, quien se unió a Karol G para interpretar el explosivo tema “El Makinon”, desatando uno de los picos más bailables de la noche.

Más adelante, el público estalló cuando apareció Becky G, con quien interpretó “MAMIII” en una versión especial acompañada incluso por mariachis, fusionando lo urbano con lo tradicional en un momento cargado de simbolismo cultural.

El toque nostálgico y de vieja escuela lo aportó Wisin, quien no solo acompañó a la paisa, sino que protagonizó un medley de clásicos del reguetón como “Rakata”, “Pam Pam” y “Mayor que yo”, conectando generaciones y rindiendo homenaje a las raíces del género.

En contraste, uno de los instantes más íntimos del show llegó junto a Greg González, con quien presentó una canción inédita de tono melancólico, mostrando una faceta más vulnerable y emocional de la artista.