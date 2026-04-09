Los tres artistas que suenan como posible invitados de Karol G al Coachella 2026

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La cuenta regresiva para Coachella 2026 está en marcha y este año es especialmente histórico para los fanáticos de la música latina. Karol G se ha convertido en la primera artista latina en encabeza el prestigioso festival que se celebra en Indio, California.

El evento, que se celebrará los fines de semana del 10-12 y 17-19 de abril, ha despertado la duda sobre quién acompañará a la icónica artista en el escenario.

El más sonado para acompañar a Karol G

Entre los nombres que más fuerza han tomado en las predicciones figura Bad Bunny, el puertorriqueño que ha dominado las listas globales tras su exitoso año musical.

Según reportes, Rolling Stone señaló a ‘El conejo malo’ como uno de los posibles acompañantes de Karol G, especialmente luego de su reciente encuentro en vivo durante parte de su gira.

La expectativa de ver a las dos estrellas latinas más grandes del momento compartir el escenario principal de Coachella generó una ola de entusiasmo entre los seguidores, que esperan un momento épico en el desierto californiano.

Otros posibles invitados

Otro nombre que suena con fuerza es el de Kali Uchis, también colombiana y colaboradora de Karol G en el tema “Labios Mordidos”. La química entre ambas y su estilo único podrían aportar un toque al espectáculo, fusionando ritmos y culturas en un momento inolvidable.

La terna de posibles invitados la completa el también paisa J Balvin, quien ha tenido una relación artística y de amistad con Karol G desde sus inicios. Ambos artistas crecieron musicalmente en Medellín y han compartido escenario en eventos importantes, incluyendo Coachella.

Más allá de estos tres nombres, las especulaciones en redes no se detienen. Hay quienes sueñan con apariciones de Becky G o incluso con sorpresas inesperadas que solo se revelarán en el último momento.