Esta es la nómina oficial del Clásico Internacional Presidente de La República (GI) en La Rinconada en la R17

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) publicó de forma oficial el listado de ejemplares inscritos para la jornada de este domingo en el principal óvalo del país. Bajo la atmósfera de entusiasmo que caracteriza a la programación de abril, el tercer domingo del mes promete un espectáculo de jerarquía con una cartelera que centra su atención en dos eventos de corte selectivo.

La jornada, pautada dentro del marco de la reunión 17, presenta un atractivo especial para los aficionados y apostadores del 5y6 nacional. En esta ocasión, el juego de las mayorías servirá de escenario para la disputa de dos competencias de Grado, un hecho que eleva la exigencia técnica y el volumen de juego en las taquillas del Hipódromo La Rinconada.

Programa de Carreras: Reunión 17 La Rinconada

El evento más destacado de la tarde el CV Clásico internacional Presidente de la República (GI) se disputará en la decima carrera, quinta válida del 5y6 nacional. Esta carrera especial reunirá a ejemplares de gran calidad por un premio a repartir de $195.000, lo que promete una competencia intensa y emocionante para los aficionados al hipismo.

La expectativa crece entre los seguidores, quienes aguardan ansiosos ver a sus favoritos en acción y disfrutar de un espectáculo que combina adrenalina y pasión.

Con un ambiente vibrante y lleno de energía, esta jornada se perfila como una de las más esperadas del mes. Los asistentes podrán disfrutar no solo de las carreras, sino también de la camaradería y el entusiasmo que caracteriza a los eventos hípicos en el país.

Participantes: La Rinconada Carreras en vivo Datos Hípicos

Aquí los maduros que serán parte del recorrido de 2.400 metros:

Nro. Ejemplar Jinete Peso Entrenador P.P 1 Lured Away (USA) Jaime Lugo 58 Fernando Parilli Araujo 4 2 Luigino Winder Véliz 55 Gabriel Márquez 5 3 Rey Saturno Yonkleiver Díaz 54 Luis Martín 6 4 Preposition (USA) Juan Pablo Paoloni 58 Humberto Correia 7 5 Khoolzan (USA) Johan Aranguren 58 Gabriel Márquez 8 6 Toro Salvaje (USA) Jhonathan Aray 58 Gabriel Márquez 9 7 Arcano Jean Carlos Rodríguez 55 Jefferson Rivas 10 8 Gran Yaco (USA) Yoelbis González 58 Noel Kucich 11

Los caballos mas ganadores: Solo dos ejemplares ejemplares han podido ganar esta prueba en tres ocasiones.