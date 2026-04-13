“El Desorden de Marko” superó los 52 millones de dispositivos conectados en 25 días de transmisión

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“El Desorden de Marko” no solo ha conquistado el ecosistema digital: lo ha redefinido. El reality liderado por el comediante venezolano Marko se consolida como uno de los fenómenos más potentes del entretenimiento en vivo, registrando picos históricos de más de 680.000 espectadores simultáneos y manteniendo una conexión orgánica pocas veces vista en la industria del entretenimiento.

Lo que comenzó como un experimento disruptivo, hoy se posiciona como un caso de éxito sin precedentes. Durante cuatro semanas, 16 participantes —entre celebridades, influencers y talentos emergentes— convivieron bajo un mismo techo, enfrentando desafíos de alto nivel que combinaron talento, estrategia, creatividad y resistencia emocional. Cada dinámica fue diseñada para llevarlos al límite, generando una narrativa auténtica, impredecible y altamente adictiva.

El primer lugar, con un premio de 100,000 dólares, fue otorgado a la hondureña Elsa Oseguera. El segundo puesto lo obtuvo el fenómeno digital Jimenez (Señor Jimenez) de República Dominicana. Además, seis participantes fueron seleccionados para formar parte de la próxima serie que producirá Marko, lo que elevó la competencia a un nivel aún más intenso durante la etapa final del reality.

Transmitido en vivo 24/7 a través del canal de YouTube de Marko, el programa logró algo que pocos han logrado alcanzar: convertir a la audiencia en protagonista. Los espectadores no solo observaron, sino que influyeron, opinaron y formaron parte activa del desarrollo del juego, creando una comunidad sólida, fiel y altamente comprometida.

El impacto del show fue amplificado por la participación de grandes figuras de la música y el entretenimiento como: Manuel Turizo, Alofoke, J Quiles, Lenny Tavárez, Dalex, Mau y Ricky, Gente de Zona, Jacob Forever, Daniel Sarcos, entre otros, quienes aportaron momentos memorables que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Y cuando parecía que el nivel no podía subir más, la producción anuncia oficialmente su segunda temporada para octubre, prometiendo una nueva etapa aún más ambiciosa.

Dos artistas multiplatino formarán parte de esta nueva edición, elevando cada transmisión a un evento internacional imperdible.

“El Desorden de Marko” no fue solo un reality; fue un movimiento cultural, un laboratorio de entretenimiento en tiempo real y una prueba contundente de que el futuro del contenido está en la autenticidad, la interacción y la conexión directa con la audiencia.

La visión de Marko ha transformado el streaming en una plataforma de alto impacto, combinando producción de nivel premium con narrativa digital dinámica, estableciendo un nuevo estándar dentro de la industria del entretenimiento.

NOTA DE PRENSA