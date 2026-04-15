Blindaje de diamantes: Las franquicias apuestan por el futuro a largo plazo

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El mercado de las Grandes Ligas no se detuvo tras el Opening Day. Al contrario, se ha transformado en un frenesí de firmas estratégicas. Las gerencias generales están aplicando una política de "riesgo calculado", otorgando contratos multianuales a jugadores que, en algunos casos, apenas están dando sus primeros pasos en el "Big Show" o que incluso siguen en el sistema de granjas.

Cachorros y Tigres: Los protagonistas del mercado

Los Chicago Cubs han sido los más agresivos en la División Central de la Nacional. Al asegurar al camarero Nico Hoerner por 141 millones de dólares y seis temporadas, junto al jardinero Pete Crow-Armstrong por otros $115 millones por el mismo periodo, el equipo de la ciudad de los vientos ha dejado claro quiénes son los pilares de su proyecto.

Por su parte, los Detroit Tigers sacudieron la liga al anunciar una extensión de $150 millones por ocho años para el infielder Kevin McGonigle. Este movimiento es visto como el paso definitivo para establecer una nueva cara de la franquicia en el corto y mediano plazo.

La apuesta por el talento emergente

Lo más sorprendente de esta ola de firmas es el valor otorgado a jugadores que representan el futuro de sus organizaciones. Konnor Griffin alcanzó un pacto masivo de 9 años y 140 millones de dólares, una cifra que rompe esquemas para jugadores de su perfil. En Seattle, los Mariners blindaron al campocorto Colt Emerson con un contrato de 8 años y $95 millones, mientras que los Brewers de Milwaukee hicieron lo propio con el prospecto del cuadro Cooper Pratt, quien firmó por 8 años y $51 millones.

Pitcheo y proyecciones

El montículo no quedó fuera de esta reestructuración financiera. Los Orioles de Baltimore también movieron sus piezas al asegurar al derecho Shane Baz con un contrato de 5 años y 68 millones de dólares, una apuesta clara por su capacidad para liderar la rotación en el largo plazo tras superar sus problemas físicos.

Este fenómeno subraya un cambio de paradigma en las oficinas centrales de la MLB: es preferible pagar hoy por el potencial que mañana por la veteranía en la agencia libre. Para los equipos, representa un control de costos a futuro; para los jugadores, significa la seguridad de un contrato multimillonario antes siquiera de entrar en sus años de arbitraje salarial.