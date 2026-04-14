El "Amanecer Vallenato" del Poliedro de Caracas se realizará en formato de 360º

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El sentimiento vallenato regresa a su hogar histórico el próximo 18 de julio con una apuesta técnica sin precedentes. La gran novedad de la segunda edición de "Amanecer Vallenato" es la implementación, por primera vez, en el Poliedro de Caracas para este género, del formato 360 grados.

Los fanáticos disfrutarán de una amplia tarima de cuatro caras, ubicada en el centro de la emblemática cúpula, diseñada para garantizar una visualización perfecta, cómoda y con una acústica impecable desde cualquier punto de las tribunas o mesas, distribuidas por todo el recinto.

"El evento será en 360 grados para ofrecer una experiencia única a los fanáticos del género bandera de nuestra hermana República", detalló el embajador del merengue y creador del espectáculo, Omar Enrique, quien se ha mostrado entusiasmado por este evento que, al igual que el año pasado, promete reventar la taquilla, tomando en cuenta el grueso número de fanáticos que tiene en nuestro país el tradicional ritmo colombiano.

Un cartel de leyendas

La nómina de artistas del poderoso espectáculo musical reúne a las figuras más influyentes del folclore colombiano, garantizando una jornada cargada de éxitos clásicos y contemporáneos. El cartel artístico no tiene desperdicio y su atractivo es indiscutible.

Está encabezado por la inspiradora voz de Felipe Peláez, Jean Carlos Centeno, Alex Manga y la maestría de Poncho Zuleta junto al Cocha Molina. La nueva generación del popular ritmo, Patrimonio cultural inmaterial de la humanidad desde el 2015, está representado por la promesa Elder Dayán, a quien se le une Alejandro Palacio, Penchy Castro y Rafael Santos.

"Y por su fuera poco, el ídolo de ídolos Iván Villazón aterrizará en el escenario de El Poliedro" para saldar una deuda histórica con sus seguidores capitalinos, según detalló Omar Enrique. Tras más de 20 años sin presentarse en Venezuela, el icónico artista conocido como "La voz tenor del vallenato" traerá los grandes éxitos repartidos en sus más de 30 álbumes y 42 años de impecable trayectoria profesional, en los que se cuentan "Eres distinta", "No te ruego más" o "Cuando quieras quiero". Y un largo etcétera de canciones ampliamente conocidas por el púbico que ha seguido su carrera.

Logística y entradas

Fiel a su nombre, la jornada comenzará a las 7:00 de la noche y se extenderá hasta el amanecer, ofreciendo más de 12 horas de música continua en el recinto más cómodo y seguro del país.

"El público podrá disfrutar, además, de un juego de luces y pantallas de altísimo nivel, comparable con espectáculos en países del primer mundo. No buscamos repetir el formato del año pasado, sino superarnos a nosotros mismos", recalcó el empresario, artífice de este evento musical que por segunda vez presenta en la ciudad capital.

Omar Enrique Producciones, Manager Shows y White Box anuncian oficialmente el inicio de la primera etapa de preventa para la segunda edición del "Amanecer Vallenato". Los interesados pueden adquirir sus entradas en zonas de mesas y tribunas en www.ticketshopve.com, en la taquilla física ubicada en VIP Padel Club CCCT y Delca Las Mercedes.

Es de esa manera como El "Amanecer Vallenato" se consolida como el evento definitivo para los "vallenateros de corazón", bajo una producción de estándares internacionales que promete marcar un hito en la cartelera de espectáculos de 2026, pues, repetimos, es la primera vez que en el Poliedro de Caracas se presenta un evento de este género bajo el formato 360 grados.

NOTA DE PRENSA