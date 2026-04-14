Más imponente que nunca: Así fue la llegada del Caballo del Año 2025 a Oaklawn Park

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Este sábado 18 de abril, el epicentro del hipismo mundial será el óvalo de Oaklawn Park, en Arkansas. El motivo no es otro que el esperado regreso de Sovereignty, el vigente Caballo del Año en Estados Unidos, que reaparecerá en el Oaklawn Handicap (G2), una prueba con una bolsa de $1,250,000 a 1 1/8 millas (1,800 metros) en arena.

La competencia marca el estreno como cuatroañero del pupilo de Bill Mott. El defensor de las sedas de Godolphin contará nuevamente con la monta del estelar jinete venezolano Junior Alvarado y partirá como el gran favorito de la contienda con una cotización de 4-5 en el Morning Line.

El Caballo del Año está de vuelta

En la mañana de este martes 14 de abril, Sovereignty hizo su entrada triunfal al área de establos de Oaklawn Park. Su presencia, imponente y atlética, captura la atención de los medios especializados, el personal de cuadra y demás hípicos que aguardaban su llegada a Hot Springs.

El campeón no compite desde el pasado 23 de agosto de 2025, fecha en la cual sentenció a sus rivales en el Travers Stakes (G1) de Saratoga sobre la distancia de 2,000 metros (1 1/4 millas). Aunque estaba inscrito para la Breeders’ Cup Classic (G1), una inoportuna "fiebre viajera" obligó a su retiro preventivo, cosa que dejó a los fanáticos con las ganas de verlo cerrar el año de manera triunfal en la pista.

Ahora, tras un traslado impecable en transporte especializado, Sovereignty se prepara para lo que muchos denominan el "Round 3". La tarea no será sencilla: en el camino tendrá a su "archienemigo" Journalism (ganador del Preakness Stakes) y al tordillo White Abarrio, triunfador de la Pegasus World Cup. El espectáculo está garantizado.