Sthefany Gutiérrez vuelve con toda su artillería a los certámenes de belleza

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Después de fuertes rumores en redes sociales, finalmente se reveló que Sthefany Gutiérrez portará la banda de Venezuela en la primera edición del Miss Grand International All-Star.

Con una trayectoria destacada en los certámenes de belleza en el país, la veterana regresa a Tailandia, pero, esta vez, para competir junto a otras exreinas de bellezas, en un formato innovador dentro de los concursos.

Gutiérrez gritó el nombre de Venezuela en el Miss Universo 2018, en el país asiático, donde se posicionó en el cuadro final, quedando de segunda finalista. Ahora, busca revancha en otra competencia que aclamaba por su participación.

Aunque estaba alejada de los reinados de bellezas, pues en los años siguiente a su participación se dedicó a varios negocios, se estrenó como madre y se casó con el empresario deportivo Jorge Silva Cardona, la Miss Venezuela 2017 asumirá el reto.

En Asia, la modelo de 27 años es aclamada como una de las misses más queridas por el público, después de su impecable desenvolvimiento hace casi ocho años en el Miss Universo.

Miss Grand International All Star, una nueva historia

Este nuevo formato anunciado por el director nacional del Miss Grand International, Nawat Itsaragrisil, tiene como objetivo brindarles otra oportunidad a representantes anteriores o que hayan participado en otros certámenes regresar a los reinados.

La competencia inicia el 16 y culmina el 30 de mayo con la gran final desde Bangkok, Tailandia. Hasta el momento Sthefany Gutiérrez no ha compartido sus primeras impresiones por su designación.