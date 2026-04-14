Omar Enrique y Omar Acedo en proceso de grabación de su nuevo disco

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“Los Omares”, así se titula la nueva producción de Omar Enrique y Omar Acedo en la que, por primera vez, se unen los dos conocidos cantantes para realizar lo que promete ser el mejor disco de sus respectivas carreras.

Juntos en la música

El mismo está en proceso de grabación y su repertorio final estará integrado por 12 canciones.

El presente video muestra parte del proceso de grabación. Grandes profesionales de la industria musical como el dominicano Moisés Sánchez, ganador del Latín Grammy, Premio Soberano, el Internacional American Golden Globe y el venezolano Ramsés Alegría (subeleram), reconocido ingeniero de sonido y ganador de múltiples Latín Grammy acompañan a los intérpretes en este interesante proyecto musical que verá la luz en dos meses aproximadamente.

Como abreboca del lanzamiento del disco, se ha extraído el tema “Nada cambiará mi amor por ti” que ya rueda en las emisoras radiales y distintas plataformas digitales. (WG)