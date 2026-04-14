Manuel Neuer avisa sobre el Real Madrid: "Tengamos cuidado"

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El Bayern Munich y el Real Madrid se enfrentarán mañana en el Allianz Arena en el partido de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League. Se trata de un duelo de alto voltaje entre dos gigantes del fútbol europeo, con mucho en juego y una historia reciente llena de enfrentamientos intensos en esta competición, donde Manuel Neuer tendrá un rol importante tal como lo fue en el encuentro de ida.

El conjunto español llega con desventaja tras haber perdido 1-2 en la ida disputada en el Santiago Bernabéu. Ese resultado obliga a los blancos a buscar una remontada en territorio alemán, un escenario siempre complicado, especialmente ante un rival que suele hacerse fuerte como local y que intentará aprovechar cada detalle a su favor.

Los bávaros llegan especialmente motivado, en parte por los antecedentes ante el Real Madrid en la Champions. El arquero alemán expresó ese sentimiento al señalar que el equipo tiene una cuenta pendiente, recordando eliminatorias pasadas en las que no pudieron superar al conjunto merengue. Aun así, dejó claro que el enfoque está en el presente y en cerrar la serie con una actuación sólida.

Manuel Neuer avisa sobre posible remontada del Real Madrid

Neuer también reconoció que, aunque jugar en casa les da una ventaja importante, no pueden confiarse frente a un rival como el Real Madrid. El portero alemán destacó el peligro constante que representan los blancos, un equipo con experiencia y capacidad para cambiar el rumbo de una eliminatoria en cualquier momento, lo que anticipa un partido intenso y abierto hasta el final.