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Oscarcito ofrecerá concierto en La Cota 905: Conoce la fecha

El criollo repasará los éxitos más importantes de su carrera musical 

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Elvis González
Martes, 14 de abril de 2026 a las 03:51 pm
Oscarcito ofrecerá concierto en La Cota 905: Conoce la fecha
Oscarcito y Cota 905 / Cortesía
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Habitantes del sector El Naranjal, en la Cota 905, vivirán momentos de gran emoción por un concierto que ofrecerá el cantante y compositor venezolano Oscarcito.

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La presentación será parte de la ruta cultural que se encuentra realizando el también productor e intérprete de la popular canción “Tú eres perfecta”.

Fecha para el show

El concierto está pautado para el próximo sábado 18 de abril a las cinco de la tarde, como una muestra del cariño que Oscarcito tiene por resaltar el arte y turismo en la gran Caracas.

El criollo que formó parte de la exitosa agrupación “Franco y Oscarcito”, estuvo el lunes 13 de abril en el U.E. Colegio Santa Caterina Da Siena, donde estudió y se graduó.

Durante su paso no dudo en cantar sus temas más importantes para los estudiantes, y abrazar a sus profesores que lo vieron crecer y formarse como un bachiller de la república.

“Que rico cantar en el colegio donde me gradué. Mi profe de física y matemática, son más de 40 años formando jóvenes”, escribió en un video posteado en Instagram. 

En el clip informó a sus seguidores que mencionen en los comentarios cuáles liceos les gustaría que visitará, y el que tuviese más comentarios asistiría en la compañía de su equipo.

La cota 905 como destino

El popular barrio tiene una ruta turística en que la muestra a visitantes lugares llenos de color con el nombre de “Montaña La Cota 905 Tour”.

El lugar lo han visitado figuras criollas como Daniel Dhers y Sabrina Salemi.

 

 

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