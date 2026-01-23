Oscarcito y Luis Fernando Borjas preparan concierto Venezuela: Conoce la fecha

Suscríbete a nuestros canales

Aldo Music Latino anunció recientemente el cambio de fecha de su concierto “Amor En Vivo”, con Oscarcito y Luis Fernando Borjas en la Concha Acústica de Maracay, inicialmente pautado para este 14 de febrero y ahora programado para el 28 del mismo mes.

Nueva fecha

“La intención es garantizar que la mayor cantidad posible de fanáticos y público en general puedan disfrutar del show. No queremos entorpecer una fecha como San Valentín y a la vez nos pareció brutal unificar el Día del Amor con las celebraciones por Carnavales”, destacó Aldo Sapienza, CEO de la productora que llevará a ambos cantantes a la ciudad jardín.

El concierto supone la continuación de una seguidilla de éxitos que la productora ha impulsado en la capital aragüeña tras las presentaciones de Caramelos de Cianuro y Ronald Borjas en noviembre y diciembre pasados, ambos con llenos totales y las mejores críticas para dos shows que supusieron la reubicación de la ciudad como epicentro de los espectáculos en Venezuela.

“Hemos sido muy enfáticos en que nuestro objetivo es reposicionar a Maracay como sede de grandes shows y espectáculos musicales en vivo para toda Venezuela y Latinoamérica. Así que amoldarnos al público y garantizar la calidad del show es prioridad para nosotros” Resaltó el empresario.

Entradas para el show

Para el momento de difusión de esta noticia, la plataforma Ticket Plate ya ha emitido una comunicación anunciando a los clientes que ya poseen entradas para el espectáculo, la nueva fecha del show, garantizando la satisfacción de los espectadores.

Oscarcito inició su carrera a finales de los 90 como parte de la agrupación pop venezolana A.5, con quienes logró incluso nominaciones a los Premios Grammy Latinos. Más adelante formaría parte del dúo Franco y Oscarcito “LSQadron” que lo catapultaría al estrellato internacional.

Luis Fernando Borjas saltó a la fama como una de las voces de “La Superbanda de Venezuela” Guaco, junto a quienes logró hacerse con dos Latín Grammy; pero sería el tema “La Miraita” que consolidaría su éxito como solista alcanzando cifras millonarias de reproducciones digitales desde su incursión individual entre 2021 y 2022.

Las entradas para el show “Amor En Vivo” de Oscarcito y Luis Fernando Borjas este 28 se febrero están disponibles en las taquillas del Centro Comercial Unicentro Maracay, y a través de www.ticketplate.com. Entre tanto la productora avanza a toda máquina para presentar un show sorpresa de Luis Fernando Borjas en el Caracas Music Hall del Centro Comercial Concresa de Caracas este 7 de marzo y cuyas entradas también estarán disponibles en la plataforma de Ticket Plate.