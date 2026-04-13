Copa del Rey: ¿Cómo está el histórico de campeones?

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Solo cinco días separan al seguidor del fútbol de uno de los eventos más esperados en el año: la gran final de la Copa del Rey, con dos protagonistas como el Atlético de Madrid y la Real Sociedad, que usted podrá disfrutar a través de la pantalla de Meridiano Televisión.

En medio de todo, este partido ha levantado la expectativa porque podría enfocar un ganador no tan habitual en la historia, que sin duda alguna es el equipo vasco que se ganó el derecho a estar en este compromiso decisivo.

Por tanto, repasando cada detalle en la previa, toca una obligada revisión de cómo marcha el histórico de campeones en este certamen, que tiene al FC Barcelona como el máximo monarca.

Los culés lideran este recuento con 32 ediciones ganadas y curiosamente no es el Real Madrid, su eterno rival, el que le sigue en la segunda casilla; ese lugar está en dominio del Athletic Bilbao, con 24 títulos, cuatro más que los merengues que sí están en la tercera casilla.

Copa del Rey: ¿Dónde se encuentra Atlético y Real Sociedad en este renglón?

Ahora bien, esta final está marcada por la presencia de los colchoneros y el conjunto blanquiazul, que tienen realidades muy opuestas a lo largo de esta competición.

Por ejemplo, el Atlético puede ufanarse de ser el cuarto más ganador en estas ediciones copera, con un total de 10 conquistas, siendo en 2013 su más reciente victoria.

No obstante, en la acera contraria son solo dos ediciones las que figuran en el palmarés con muchos años de separación la una con la otra. En 1987 la Real conquistó su primera edición, precisamente ante el cuadro de Madrid.

La segunda Copa del Rey terminó llegando en esa campaña 2019-20, aunque la final se jugaría en 2021 por la pandemia del Covid-19. Aquel partido se lo llevaron (1-0) en un marco especial ante un eterno rival del País Vasco, el Athletic Bilbao.

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