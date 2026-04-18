MLB: Estos son los juegos a efectuarse este sábado 18 de abril

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La emoción de las Grandes Ligas no se detiene y el fin de semana viene cargado de varios desafíos interesantes. Por lo tanto, te mostraremos la cartelera programada en este 18 de abril, para que puedas seguir la actuación de tu novena favorita.

Todos los equipos verán acción nuevamente y varios ases de rotación se subirán al montículo en esta jornada, incluyendo a varios latinos. El venezolano Germán Márquez también abrirá esta noche con la misión de reivindicarse tras una salida reciente irregular.

Juegos para hoy en la MLB:

- Reales de Kansas City (Noah Cameron) vs Yankees de Nueva York (Will Warren) 1;35 p.m.

- Rojos de Cincinnati (Andrew Abbot) vs Mellizos de Minnesota (Taj Bradley 2:10 p.m.

- Mets de Nueva York (Freddy Peralta) vs Cachorros de Chicago (Jameson Taillon) 2:20 p.m.

- Gigantes de San Francisco (Adrian Houser) vs Nacionales de Washington (Cade Cavalli) 4:05 p.m.

- Rays de Tampa Bay (Drew Rasmussen) vs Piratas de Pittsburgh (Paul Skenes) 4:05 p.m.

- Medias Blancas de Chicago (Erick Fedde) vs Atléticos de Oakland (Luis Severino) 4:05 p.m.

- Tigres de Detroit (Tarik Skubal) vs Medias Rojas de Boston (Brayan Bello) 4:!0 p.m.

- Cerveceros de Milwaukee (Brandon Woodruff) vs Marlins de Maimi (Sandy Alcántara) 4:10 p.m.

- Orioles de Baltimore (Dean Kremer) vs Guardianes de Cleveland (Gavin Williams) 6:10 p.m.

- Cardenales de San Luis (Andre Pallante) vs Astros de Houston (Lance McCullers) 7:10 p.m

- Bravos de Atlanta (Chris Sale) vs Phillies de Philadelphia (Cristopher Sánchez) 7:15 p.m.

- Rangers de Texas (Nathan Eovaldi) vs Marineros de Seattle (George Kirby) 7:15 p.m.

- Dodgers de Los Angeles (Emmet Sheehan) vs Rockies de Colorado (Ryan Feltner) 8:10 p.m.

- Azulejos de Toronto (Max Scherze) vs Cascabeles de Arizona (Zac Gallen) 8:10 p.m.

- Padres de San Diego (Germán Márquez) vs Angelinos de Anaheim (Yusei Kikuchi) 9:38 p.m.