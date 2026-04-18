Copa del Rey

Copa del Rey: Oyarzabal habla sobre la oportunidad que tiene la Real Sociedad de hacer historia

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Meridiano

Sabado, 18 de abril de 2026 a las 09:24 am
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El capitán de la Real Sociedad, Mikel Oyarzabal, aseguró que está convencido de que puede ser el día del equipo y que creen en que pueden conseguir el título. Agregó que como capitán quiere "transmitir confianza y tranquilidad a la gente" porque es "un día importante para hacer historia".

Los venezolanos podrán disfrutar la final de la Copa del Rey a través de todas las plataformas de Meridiano Televisión. La previa del juego con el panel de especialistas y la enviada especial en el estadio, comenzará a la 1:30 pm, mientras que el partido está pautado para las 3:00 pm de este sábado 18 de abril.

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