Copa del Rey: Oyarzabal habla sobre la oportunidad que tiene la Real Sociedad de hacer historia

Suscríbete a nuestros canales

El capitán de la Real Sociedad, Mikel Oyarzabal, aseguró que está convencido de que puede ser el día del equipo y que creen en que pueden conseguir el título. Agregó que como capitán quiere "transmitir confianza y tranquilidad a la gente" porque es "un día importante para hacer historia".

Los venezolanos podrán disfrutar la final de la Copa del Rey a través de todas las plataformas de Meridiano Televisión. La previa del juego con el panel de especialistas y la enviada especial en el estadio, comenzará a la 1:30 pm, mientras que el partido está pautado para las 3:00 pm de este sábado 18 de abril.