Belinda apuesta con una canción para la Copa del Mundo junto a Los Ángeles Azules

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Ya falta poco para celebrar la Copa del Mundo, y Belinda lo sabe, por este motivo mañana 17 de abril estrenará el tema Por Ella junto a Los Ángeles Azules que formará parte de la banda sonora de la justa deportiva.

La agrupación compartió un adelanto de solo unos segundos de la canción que suena como una mezcla entre la cumbia del grupo con el pop moderno de la artista.

Además, la promoción del tema llega acompañado con un video donde se muestra a un niño jugando con un balón y la camiseta de la selección de México en una zona popular.

Este próximo viernes, las personas podrán disfrutar del proyecto musical en todas las plataformas digitales. Recordemos que el Mundial 2026 se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.

Para Belinda y Los Ángeles Azules no es ajeno trabajar juntos, los músicos se juntaron para crear “Amor a primera vista”, un tema que continúa en las plataformas.

Poder latino en el Mundial 2026

La FIFA también dio a conocer recientemente Lighter, interpretado por Jelly Roll y Carín León, con producción de Cirkut. La canción combina elementos del country, el pop y la música regional mexicana.

Todavía queda camino por recorrer y más canciones pueden sumarse a la movida de la Copa del Mundo.