Belinda sorprende al “asaltar” un camión de transporte público en México

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La artista mexicana Belinda protagonizó un inesperado y divertido momento dentro de un camión de transporte público en la Ciudad de México.

La escena, compartida en redes sociales, se volvió tendencia rápidamente y generó todo tipo de reacciones entre sus seguidores.

El inesperado asalto de Belinda

En el video que circula en plataformas digitales se ve a Belinda caminando por el pasillo del camión mientras, con tono teatral, pide a los pasajeros “su cartera y celular”, frases que más de uno reconoció por su tono cómico y espontáneo.

La intérprete no perdió su característico estilo, manteniendo el glamour incluso en el transporte urbano.

Lejos de causar alarma, la actuación improvisada provocó carcajadas entre los presentes y rápidamente se viralizó, acumulando miles de reproducciones y comentarios que celebraban el buen humor de la cantante.

Regreso exprés a México

Este momento divertido ocurre en medio de una visita relámpago de la estrella pop a México tras pasar varios meses en España por compromisos laborales, entre ellos el rodaje de la serie Carlota, en la que interpreta al personaje principal.

'Beli' ha aprovechado su estancia en el país no solo para cumplir con proyectos profesionales, sino también para reencontrarse con su público y compartir momentos espontáneos que reflejan su personalidad cercana y su sentido del humor.