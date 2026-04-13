Belinda y Danna paralizan Madrid con un inesperado encuentro

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Belinda y Danna fueron captadas juntas en Madrid, desatando una ola de teorías sobre lo que podría ser la colaboración musical más ambiciosa de las estrellas del pop latino.

La chispa que detonó el furor en redes sociales fue un video compartido por la intérprete de Sodio. En las imágenes, se observa a ambas exponentes caminando de la mano con total complicidad, escoltadas por un robusto equipo de seguridad.

Fuentes cercanas indican que compartieron una velada en un exclusivo bar de la capital española, pero fue la descripción que acompañó la publicación de Danna lo que terminó por confirmar las sospechas de los fans. “Tu sueño favorito. Soon”, escribió la cantante.

¿Se viene "Lucid Dreams"?

Muchos sospechan que el texto es una indirecta de una colaboración que formará parte del nuevo proyecto discográfico de Danna titulado Lucid Dreams.

Aunque ninguna de las dos ha emitido un comunicado oficial, el video sugiere que ya han estado trabajando en material audiovisual juntas.

Por otro lado, desde hace meses, circulaba el rumor de una colaboración que incluiría a Kenia Os. No obstante, las agendas de las tres artistas habrían dificultado la logística del proyecto.