Atacan en redes a Galilea Montijo tras presuntas malas expresiones contra México

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La conductora mexicana, Galilea Montijo, vuelve a estar en el ojo del huracán después de la difusión de un audio que desató indignación en redes sociales, llevando a los usuarios a atacarla fuertemente.

En la grabación que se viralizó rápidamente, la azteca habría admitido que, le tiene asco a México, mientras expresa su satisfacción por sus próximos planes fuera del país que la vio nacer y ha apoyado durante toda su carrera.

¿Qué dice el audio filtrado?

De acuerdo con el audio difundido por el presentador de espectáculos, Jorge Carbajal, el audio no solo incluye una polémica frase, sino también comentarios relacionados con su situación profesional y emocional.

“Ya en agosto termina mi contrato y estoy asqueada de México”, se escucha en el audio que circula en las plataformas. “Qué triste es decir lo que te estoy diciendo y te lo digo con los ojos llenos de agüita porque sí me ha tratado muy mal. Tengo muchas ganas de irme”, agregó.

No obstante, el material difundido está incompleto y carece de veracidad, pese a que Carbajal afirmó que sí pertenece a Montijo y no se trata de Inteligencia Artificial. Hasta el momento la también actriz ha mantenido silencio ante la situación.

Sin embargo, el material difundido está incompleto y carece de contexto adicional, lo que ha generado aún más incertidumbre sobre su origen y significado real.

Comentarios como: “Y México está asqueado de churpias como esta”, “Y yo ya estoy asqueada de verla en televisión”, “Los mexicanos ya estamos cansados de esta mujer que no aporta nada” y “Va a decir que es IA”, fueron emitidos por los usuarios.

Fuerte escándalo sobre sus espaldas

En los últimos días, Galilea también había sido noticia por la polémica difusión de un video que la acusa de actos extremos. Según las imágenes, una mujer acusaba a la presentadora de comer bebés como parte de un “rito maligno”.

“Se lo comió. Era un bebé, Dios mío. Galilea, Galilea, era un ritual, padre santo”, dice la mujer entre lágrimas. Todo esto ocurre después que la actriz Niurka Marcos afirmara que, Galilea Montijo realiza rituales satánicos.

Sin embargo, pudo comprobarse que las imágenes de aquella mujer fueron manipuladas con Inteligencia Artificial, desligando (por ahora) a la mexicana de cualquier acto de este tipo.