¡No pierde el tiempo! Galilea Montijo habló de sus planes maternos a sus 50 años

Para este momento se desconoce el tiempo exacto de la relación que tiene la presentadora mexicana, Galilea Montijo, y su novio Isaac Moreno, pero, todo indica que va viento en popa. Y es que, al parecer la mujer estaría pensando en ser madre a sus 50 años y así darle un hermano menor a Mateo de 11 años, fruto de su matrimonio con Fernando Reina.

En una entrevista para el programa 'Netas Divinas', la también actriz afirmó que, quiere tener una niña pero está consciente de que por su edad, no puede llevarla en su vientre, por lo que estaría buscando otras vías. “Personalmente me queda claro que ya no puedo quedar embarazada, entonces sí estoy buscando una opción porque no me quiero quedar con las ganas de una niña. No sé, la opción de adoptar, de un vientre, no tengo idea, pero no me quiero quedar con esas ganas”, explicó.

"¿Me prestan el vientre? Me encanta la idea, no quiero quedarme con las ganas de una niña. Me tengo que acercar a adoptar un vientre, no sé... ¡Que crezcan las nietas! Es la primera vez que lo digo, no me quiero quedar con las ganas”, agregó 'La Gali', causando emoción en las presentadoras.

Su relación con Isaac Moreno

Para mayo del 2023, surgieron los rumores que apuntaban a estos tórtolos, luego de ser vistos muy sonrientes en un viaje a Holbox, Quintana Roo, con motivo del cumpleaños del maquillista Alfonso Waithsman. Unos meses más tarde, salieron a la luz unos videos que exponían a la pareja la cual disfrutaba en la piscina de un hotel en las costas de México. En esta ocasión hubo besos y abrazos, con lo que ya confirmaban las habladurías.

En el mes de noviembre no le quedó más remedio a la actriz de confirmar su romance con el bailarín, y lo hizo a través de sus historias en Instagram en las que publicó una fotografía muy acaramelados, dejando por sentado que ambos se encuentran en el mejor momento de su vida. No obstante, al ser abordada por la prensa, Galilea aclaró que, aún no convive con Isaac y su prioridad siempre serán sus hijos.

Recientemente y como parte de sus vacaciones, ya destapados y gritándole al mundo su amor, los artistas se fueron a Indonesia para pasar unos días de ensueño. Mediante las redes sociales, han publicado sus diferentes experiencias y no se puede negar que la última causó hasta envidia en muchos. En una publicación en la red de la camarita, la azteca escribió. "Solamente vuelve a creer, confiar… y soltar", mientras se le veía dejándose caer a una piscina repleta de flores.