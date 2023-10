¡Escándalo! Galilea Montijo le da palo a quienes la acusan de haber sido la mujer de un poderoso narcotraficante

La presentadora mexicana Galilea Montijo continúa estando el centro de atención de la prensa rosa mexicana, hace días la acusaban de brujería y ahora afirman que la guapa mujer sostuvo por varios años un romance secreto con un poderoso narcotraficante mexicano.

La acusación contra Montijo la hizo la reconocida periodista especializada en narcotráfico y política Anabel Hernández, quien en su más reciente libro titulado “Las Señoras del Narco: Amar en el Infierno”, asegura que la también actriz sostuvo en una intensa relación con Arturo Beltrán Leyva, que según la llenaba de lujos, complacías sus caprichos en televisión y hasta un jugoso sueldo le tenía.

Ante toda la polémica, la prensa aprovecho hace días un evento en el cual estaba para preguntarle por las duras confecciones y con su característico humor respondió. “Lo único que te voy a decir es que soy una persona que vive muy en paz, que me han visto trabajar durante 30 años, que le he podido dar una calidad de vida a mi familia, no de lujos, pero sí una vida digna a través de mucho trabajo”, expresó.

Igualmente, indicó que ni cuentas con dinero ahorrado tiene como aseguran, que vive del día a día y que su casa la consiguió a través de una hipoteca.

“No tengo de nada que asustarme y yo tengo el derecho de acostarme hasta con Spiderman, en mis cuatros paredes nadie entra y puedo hacer lo que quiera”, expresó muy tranquila la conductora del reality “La Casa de los Famosos México”.

Otros artistas como Ninel Conde, Emma Coronel, el fallecido Andrés García y Charly López están siendo acusados por la periodista de lazos con narcotraficantes.