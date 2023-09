Galilea Montijo envuelta en fuerte polémica de “brujería” y redes sociales no la perdonan

En México la situación está color de hormiga brava con respecto a la presentadora, Galilea Montijo y es que, con el pasar de los días medios de comunicación y redes sociales afirman que la mujer esta envuelta en casos de hechicería.

Recientemente una noticia impactó al mundo de la farándula mexicana, la sorpresiva y repentina salida de la exitosa presentadora de 50 años del programa de televisa “Por un Amor” y también dejó el pelero de la Ciudad de México.

Pues resulta que las redes sociales y seguidores de la mujer afirman que el motivo de salida son las pruebas que la semana pasada reveló el programa de espectáculos “Chismes no Like” en el cual afirma que Montijo va a lugares para realizar brujería con animales y así tener éxito.

Según los fans altos ejecutivos vieron los videos que se han hecho virales en redes sociales, por lo que decidieron sacarla del programa que compartía con Andrea Legarreta y Raúl “Negro” Araiza en el show.

La también presentadora del reality show “La Casa de los Famosos” en su versión México realizó una publicación en su cuenta de Instagram en la cual se le aprecia junto a su hijo en un avión y con el mensaje “Por finnnnnn!!! Vacaciones con mi amor #Amordelbueno Mi fuerza! Cualquier cosa por ti”, dice el post.

En las redes sociales los comentarios no se han hecho espera, cibernautas de diversos países le han dado hasta con el tobo a la presentadora con comentarios como, “Que la boten es una persona fría, sin sentimiento que lo único q vale para ella es el poder que los animalitos no le interesa”, “Que se sacrifique ella”, “Y no me sorprendería que lo hiciera con los niños que son ángeles inocentes igual que los animalitos”, son parte de las opiniones.

Hasta el momento la importante presentadora no ha realizado declaraciones para aclarar la situación que está bastante fuerte en redes sociales, pero si ha limitado los comentarios en su Instagram