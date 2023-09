Aleska Génesis revive la polémica de la “brujería” a Nicky Jam y se lavó las manos como Pilato (+Video)

El mes de noviembre del año 2022 fue una etapa muy oscura para la vida de la modelo venezolana, Aleska Génesis, quien entró en una guerra mediática con su exnovio, el empresario venezolano Miguel Mawad, exponiéndose el uno al otro como parte de un resentimiento visible por la separación que tuvieron y la turbia relación que vivieron entre los años 2016 y 2021.

Mawad dejó fría a la barquisimetana luego de filtrar unas imágenes en las que se le ve a la rubia haciéndole “brujería” a su más reciente expareja, el reggaetonero estadounidense Nicky Jam, en conjunto con una religiosa recomendada por una de sus amigas. “Vas a agarrar tu orine en ayuno, le vas a echar en la comida o en algo tomado cinco gotitas, no más. Ahí siempre lo vas a tener, aunque se vaya, vuelve, eso se llama amanza guapo”, le recomendó la santera.

Pero, el cantante con ascendencia puertorriqueña no habría sido la única víctima del conjuro, pues días más tarde el magnate criollo dejó nuevamente en la calle a su ex, y dejó ver unos clips que metían en problemas a Génesis con una reconocida modelo. En los audios se aprecia cuando la venezolana pide que le “fumen los tabacos” a su connacional Shannon de Lima, por un aparente “problema de faldas”.

Resulta que el intérprete de “Voy a beber” estaba interesado en De Lima, por lo que la ex de Miguel Mawad quería que se perdiera cualquier intención sentimental entre ellos. “Entonces voy a montar el conjuro de dominio para que ella sea fiel a vos y esté sumisa a vos y voy a montarle también una separación a Nicky Jam y a ella para que Nicky Jam la odie, la aborrezca, la repugne y no la vea con ojos de mujer”, fueron las palabras de la bruja.

Después de varios meses de lo sucedido, Génesis Aleska Castellanos, nombre real de la modelo, ofreció una entrevista al programa colombiano Lo Sé Todo que será transmitida en su totalidad el día de hoy a las tres de la tarde hora de Venezuela, sin embargo, a través de Instagram publicaron un adelanto de lo que fueron sus declaraciones, en las que aprovechó de defenderse y reforzar lo que había dicho tiempo atrás, que había caído “en la trampa” de unas “amigas”.

“Esa fue una de las trampas que también me tendieron, una de mis mejores amigas sabiendo el momento tan vulnerable que yo estaba viviendo en ese momento. Esta amiga se me acerca y me dice: ‘tengo una señora que va a hablar contigo, la única manera de poder alejarlo (Miguel) es que vuelvas con esta persona (Nicky Jam)’ y yo dije: ‘bueno esta es la solución’”, comentó Castellanos.

Cabe recordar que, la criolla y el artista nacido en Massachusetts, mantuvieron una corta relación que fue anunciada en septiembre del año 2021, y desde ese momento no dejaron de presumir su amor a través de videos y fotografías románticos de sus momentos especiales juntos. Toda la magia se acabó y en abril del 2022 pusieron punto y final, aclarando que finalizaban su amorío de la mejor manera.