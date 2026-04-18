Copa del Rey: Julián Álvarez firmó un auténtico golazo para empatar la final

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El partido de la gran final de la Copa del Rey entre Atlético de Madrid y Real Sociedad estaba ingresando en etapas cumbres, donde las estrellas tienen su momento para aparecer y así lo hizo nada más y nada menos que Julián Álvarez.

El argentino se inventó un gol fuera de partido para devolver la ilusión a los suyos e igualar parcialmente el encuentro (2-2) en el Estadio La Cartuja, en Sevilla.

El ariete colchonero recibió una pelota en el frente del área y pudo sacarse a un rival de encima, para luego con un zurdazo inatajable vencer al guardameta de los vascos, Unai Marreno.

Este vino a ser el segundo tanto del albiceleste en esta edición de Copa del Rey, en la que ya había disputado tres compromisos.